Семья больше не может тянуть: наследница Валентины Талызиной решилась на болезненный шаг

Ксения Хаирова, дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, в эфире программы "Звёзды сошлись" сообщила о продаже семейной дачи.

Валентина Талызина

По её словам, решение далось тяжело, но она считает его правильным. Ухаживать за участком, домом и растениями, которые высаживала мать, ей неинтересно — ни ей, ни её дочери Насте.

"Если у тебя нет любви ни к дому, ни к земле, это всё будет пропадать: и этот дом, и этот участок, и эти растения, которые мама высаживала. Мы с Настей — не дачные", — поделилась наследница актрисы.

Напомним, Валентины Талызиной не стало 21 июня 2025 года. Она дебютировала в кино в 1963-м, но настоящую известность обрела благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы", "Зигзаг удачи", "Большая перемена". Её голосом говорит мама Дяди Фёдора в "Трое из Простоквашино". Своё 90-летие актриса встретила на сцене Театра Моссовета, где служила 67 лет.

