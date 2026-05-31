Семья больше не может тянуть: наследница Валентины Талызиной решилась на болезненный шаг

Ксения Хаирова, дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, в эфире программы "Звёзды сошлись" сообщила о продаже семейной дачи.
По её словам, решение далось тяжело, но она считает его правильным. Ухаживать за участком, домом и растениями, которые высаживала мать, ей неинтересно — ни ей, ни её дочери Насте.
"Если у тебя нет любви ни к дому, ни к земле, это всё будет пропадать: и этот дом, и этот участок, и эти растения, которые мама высаживала. Мы с Настей — не дачные", — поделилась наследница актрисы.
Напомним, Валентины Талызиной не стало 21 июня 2025 года. Она дебютировала в кино в 1963-м, но настоящую известность обрела благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы", "Зигзаг удачи", "Большая перемена". Её голосом говорит мама Дяди Фёдора в "Трое из Простоквашино". Своё 90-летие актриса встретила на сцене Театра Моссовета, где служила 67 лет.
Ранее режиссёр Сарик Андреасян в годовщину смерти Анастасии Заворотнюк впервые публично высказался о её уходе. Два года он избегал комментариев, но затем назвал актрису "великой женщиной с большим сердцем".
Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.