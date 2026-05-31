Мы ведём переговоры: какой фильм о себе хочет снять Лариса Долина после всех испытаний

Кино

Народная артистка России Лариса Долина поделилась творческими планами. Оказывается, она давно мечтает о фильме или сериале, основанном на событиях её жизни. И дело уже не ограничивается фантазиями.

Певица Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Лариса Долина

"Кстати, мы уже ведём переговоры на этот счёт", — отметила певица в разговоре с РИА Новости. 

Если проект состоится, он может охватить не только творческий путь артистки, но и драматические события последних лет.

В 2025 году Долина оказалась в центре громкого скандала: она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, но затем заявила, что стала жертвой мошенников. Покупательница Полина Лурье осталась без жилья и денег.

Долгие суды шли в пользу певицы, но 16 декабря Верховный суд принял решение в пользу Лурье. В итоге 19 января Долину выселили из квартиры. Сейчас она живёт в съёмном жилье.

Несмотря на пережитые потрясения, артистка смотрит в будущее и готова воплощать новые идеи.

Ранее Лариса Долина заявила, что рэп стал самым востребованным жанром у молодёжи, особенно в содружестве с дискотекой. Певица также отметила тренд на коллаборации молодых артистов с именитыми звёздами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
