Рождение дочери как перезагрузка: почему Сьюки Уотерхаус говорит о финале прошлых отношений с Паттинсоном

Актриса и модель Сьюки Уотерхаус в откровенном интервью изданию Variety впервые рассказала, как рождение дочери изменило её отношения с голливудским актёром Робертом Паттинсоном. По словам Сьюки, послеродовой период оказался для неё непростым.

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роберт Паттинсон

Уотерхаус призналась, что внутри неё бушевали страсти, а гормоны брали своё. Она чувствовала огромную ответственность и одновременно неуверенность, правильно ли поступает. Однако именно общие трудности не разобщили пару, а наоборот — сплотили.

"Я не хочу говорить, что снова влюблена в своего партнёра, потому что это звучит так, будто я разлюбила его, а это не так. Но это и новые отношения. Прежние отношения закончились, и теперь мы строим новые и как бы празднуем их красоту — ведь мы это пережили", — поделилась Сьюки.

Актриса подчеркнула, что их связь вышла на совершенно другой уровень. Она не называет это возвращением любви, а скорее перерождением союза, где партнёры заново учатся ценить друг друга.

Ранее инсайдер рассказал Page Six, что модель Кендалл Дженнер и актёр Джейкоб Элорди скрывают свой роман, потому что Дженнер хочет построить настоящие отношения, а не публичное шоу.