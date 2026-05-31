Рождение дочери как перезагрузка: почему Сьюки Уотерхаус говорит о финале прошлых отношений с Паттинсоном

Актриса и модель Сьюки Уотерхаус в откровенном интервью изданию Variety впервые рассказала, как рождение дочери изменило её отношения с голливудским актёром Робертом Паттинсоном. По словам Сьюки, послеродовой период оказался для неё непростым.
Уотерхаус призналась, что внутри неё бушевали страсти, а гормоны брали своё. Она чувствовала огромную ответственность и одновременно неуверенность, правильно ли поступает. Однако именно общие трудности не разобщили пару, а наоборот — сплотили.
"Я не хочу говорить, что снова влюблена в своего партнёра, потому что это звучит так, будто я разлюбила его, а это не так. Но это и новые отношения. Прежние отношения закончились, и теперь мы строим новые и как бы празднуем их красоту — ведь мы это пережили", — поделилась Сьюки.
Актриса подчеркнула, что их связь вышла на совершенно другой уровень. Она не называет это возвращением любви, а скорее перерождением союза, где партнёры заново учатся ценить друг друга.
Ранее инсайдер рассказал Page Six, что модель Кендалл Дженнер и актёр Джейкоб Элорди скрывают свой роман, потому что Дженнер хочет построить настоящие отношения, а не публичное шоу.
Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.