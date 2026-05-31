Разъехались после семнадцати лет брака: что заставило Бена Стиллера передумать и воссоединиться с супругой

Кино

В этом году Бен Стиллер и его супруга Кристин Тейлор отмечают 26 лет совместной жизни. Однако далеко не все эти годы были безоблачными. В 2017 году пара публично объявила о расставании после 17 лет брака. Они разъехались и общались только ради детей — дочери Эллы и сына Кванлина. Но во время пандемии всё изменилось.

Фото: commons.wikimedia.org by Jiyang Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
В подкасте "McBride Rewind" Кристин Тейлор впервые подробно объяснила, как им удалось воссоединиться. Сначала они съехались вынужденно — чтобы иметь возможность равномерно исполнять родительские обязанности. А потом поняли, что вместе им лучше.

"Мы оба как-то сблизились с нашими детьми. Наша дочь заканчивала школу, сын — восьмой класс. Мы все были дома, и у нас было много свободного времени", — призналась Тейлор.

Пара решила потратить это время не только на быт, но и на то, что не смогла решить за годы брака. Они прошли курс семейной психотерапии, и он дал плоды. Кристин рассказала, что им удалось пересмотреть взгляды на многие вещи, в которых они раньше расходились.

Сам Бен Стиллер ранее отмечал в интервью New York Times, что пауза была необходима, чтобы научиться ценить тех, кто рядом.

"Ты гораздо больше ценишь то, что у тебя есть, потому что знаешь, что мог бы этого лишиться", — говорил актёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
