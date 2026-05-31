Кошелёк опустел на миллионы: Жигунов объяснил внезапное финансовое пике своей кинокомпании

Актёр и продюсер Сергей Жигунов, известный по сериалу "Моя прекрасная няня", прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о серьёзных финансовых проблемах его кинокомпании ООО "Студия 7". Ранее сообщалось, что компания завершила год с убытком в размере 90 миллионов рублей. Однако сам Жигунов утверждает, что всё не так страшно.

Артист связался с бухгалтерией и выяснил: внушительная сумма, фигурирующая в отчётности, — это не убытки, а расходы на производство сериала. Ошибка произошла из-за главбуха, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчётности.

"Думал, что я сошёл с ума и не заметил таких убытков, которые при ближайшем рассмотрении оказались затратами на производство сериала. Оказалось, что сошёл с ума не я, а главбух, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчётности", — заявил Жигунов.

Продюсер подчеркнул, что никакого банкротства и критических проблем нет. Сейчас готовится уточнённый финансовый баланс. Особенно артист возмущён поведением журналистов РЕН ТВ, которые, по его словам, "чуть не вынесли двери" в квартиру его дяди, перепугав соседей и детей. Жигунов не скрывает иронии в адрес телекомпании.

