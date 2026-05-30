Не Эмма, а Оскар: какой секрет раскрыла школа после выпуска дочери Дженнифер Лопес

56-летняя певица Дженнифер Лопес переживает новый этап в жизни своей старшей дочери. Наследница звезды, которую поклонники знали как Эмму, окончила частную школу Windward. Администрация учебного заведения опубликовала поздравительный пост, из которого стали известны перемены в жизни девушки.

Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Певица Дженнифер Лопес

В сообщении говорится, что отныне её зовут Оскар Муньис. Она планирует учиться в колледже Сара-Лоуренс, расположенном в 50 километрах от Нью-Йорка, где будет изучать театральное искусство.

"Оскар идёт в колледж Сара-Лоуренс. Больше никаких спонтанных поездок в Нью-Йорк, потому что она будет там жить! Хорошо, что это всего в нескольких часах езды от нас. Вперед! Поздравляем!" — написали сотрудники школы.

Напомним, у Дженнифер Лопес и Марка Энтони есть двое детей-близнецов, родившихся в 2008 году. Певица признавалась, что её дети учились в разных школах и пойдут в разные колледжи, и она уже переживает из-за их скорого отъезда из дома.

