Золотое кольцо и молчание в ответ: Зендея заставила всех сомневаться в статусе отношений с Томом Холландом

Актриса Зендея, известная по ролям в "Эйфории" и "Человеке-пауке", стала героиней интервью журнала Elle. Журналист не смог обойти стороной главный вопрос, который волнует миллионы поклонников пары: тайно ли они поженились с Томом Холландом.

Фото: flickr.com by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Зендея

Слухи о свадьбе ходят с начала года, а недавно Зендею заметили на промо-мероприятии фильма "Вот это драма!" с золотым кольцом на безымянном пальце.

На прямой вопрос о подтверждении брака актриса не стала давать чёткого ответа. Она лишь коротко отрезала, что не будет это комментировать, поскольку журналисты "вечно что-то выискивают".

"Нет, я не буду это делать. Они вечно что-то выискивают", — заявила Зендея.

Сама актриса не отрицала, что кольцо было на её пальце, но оставила интригу. Поклонники пары гадают уже несколько месяцев: состоялась ли тайная церемония после помолвки, о которой стало известно в начале года, или же это всего лишь украшение без обязательств.

