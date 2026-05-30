Тишина вместо громких заголовков: почему Кендалл Дженнер скрывает роман с Джейкобом Элорди

30-летняя модель Кендалл Дженнер и 28-летний актёр Джейкоб Элорди, известный по сериалу "Эйфория", по информации Page Six, состоят в романтических отношениях. Однако пара не стремится афишировать связь. Инсайдер из окружения Дженнер объяснил, что модель сознательно избегает лишнего внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Джейкоб Элорди

По словам источника, Дженнер хочет построить настоящие отношения, а не очередное публичное шоу. Она уверена, что чем больше огласки, тем сложнее сохранить союз. Поэтому знакомство пары произошло в неформальной обстановке.

"Она понимает, что, чем публичнее отношения, тем сложнее они становятся. Она пытается построить настоящие отношения, а не устраивать публичное шоу. Она хочет, чтобы это было сначала между ней и её парнем, а не между ней, Джейкобом и публикой", — поделился инсайдер.

Первое свидание состоялось на афтепати концерта Джастина Бибера на фестивале Coachella. Организовали встречу сам Бибер и его жена Хейли, которые настояли, чтобы Дженнер и Элорди пообщались. Очевидцы застали пару за поцелуями, а позже в Сеть попали фото с их совместного отдыха на Гавайях.

Ранее издание RadarOnline со ссылкой на голливудского экс-агента по поиску талантов сообщило о тайном романе Мэрилин Монро и Элвиса Пресли. Легендарную пару также познакомили ради пиара, но их интрижка переросла в нечто большее, а скрывали они её из-за страха разрушить карьеру.