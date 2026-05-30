Дебилы считают меня дебилом: почему Виталий Гогунский навсегда перестал спорить с хейтерами

Кино

Актёр и комик Виталий Гогунский, прославившийся ролью Кузи в сериале "Универ", опубликовал в соцсетях короткое, но ёмкое видео. Артист затронул тему хейта, с которым регулярно сталкиваются публичные личности.

Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
По мнению Гогунского, всё дело в проекции. Человек видит в окружающих только те качества, которыми обладает сам. Поэтому оскорбления от недоброжелателей его не задевают — они лишь характеризуют самих хейтеров.

"Дебилы считают меня дебилом, тупые — что я тупой, гении считают меня гением", — размышляет актёр.

Он добавил, что не видит смысла вступать в полемику с теми, кто его критикует. Спорить с ними — значит опускаться до их уровня. Гогунский уверен, что лучшая защита — это игнорирование.

"Потому что кто как обзывается — тот так сам и называется", — заключил он.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров в интервью "Леди.Mail" также высказывался о хейтерах. Поп-король заявил, что негатив в соцсетях — неизбежная часть популярности, и обычно обсуждают только самых успешных.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
