Никаких цифровых подделок: Эмили Блант отказалась от помощи ИИ в картине Спилберга

Актриса Эмили Блант, известная по фильмам "Дьявол носит Prada" и "Тихий океан", стала гостьей популярного шоу Hot Ones. В ходе беседы она рассказала о съёмках в научно-фантастической картине Стивена Спилберга "День разоблачения", которая выйдет в прокат 12 июня.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эмили Блант

По сценарию её героиня в определённый момент начинает говорить на инопланетном языке. У создателей фильма был вариант использовать для этого искусственный интеллект. Однако Блант призналась, что испытывает страх перед нейросетями. В итоге она решила сама издавать странные, нечеловеческие звуки.

"Сцена подводит нас к моменту, когда моя героиня постепенно начинает говорить на инопланетном языке. Есть разные способы показать это. Можно использовать искусственный интеллект, но я боюсь его немного. Тогда я решила, что смогу сама издавать действительно странные звуки", — поделилась актриса.

Фильм "День разоблачения", также известный как вторжение инопланетян, расскажет о контакте с внеземной цивилизацией в наши дни. Помимо Блант, в картине снялись Колман Доминго, Колин Фёрт и Джош О'Коннор.

Ранее режиссёр фильма "День разоблачения" Стивен Спилберг заявил, что верит в существование инопланетной жизни, назвав обратное "математически и научно невозможным". Постановщик подчеркнул, что его новая картина основана на реальных сообщениях пилотов ВМС США об НЛО.