Вместо роскошных спорткаров полное истощение: звезда "Игры престолов" разрушила главный слух о доходах

Британская актриса Эмилия Кларк, чья Дейенерис Таргариен стала одним из символов "Игры престолов", в откровенном интервью Variety опровергла распространённый слух о баснословных заработках съёмочной группы. По её словам, информация о 300 тысячах долларов за эпизод — выдумка.

Кларк с иронией заметила, что если бы это было правдой, она давно купила бы себе пару спорткаров. Вместо этого она провела четыре года на съёмках практически без выходных — всего две недели отдыха за весь период.

"Мы не зарабатывали столько. Можете себе представить? Тогда бы я уже разъезжала на парочке Porsche", — заявила актриса.

Помимо финансов, Эмилия поделилась тяжёлыми воспоминаниями о двух кровоизлияниях в мозг, случившихся в разгар работы над сериалом. Долгие годы она жила с ощущением, что "обманула смерть". Актриса также призналась, что страдала от синдрома самозванца, который усугублялся операциями и смертью отца. Она не умела отказываться от ролей, что доводило её до истощения.

