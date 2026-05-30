Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Её хрупкие кости не выдержат избытка нежности: техника безопасности при игре с домашней лисой
Вместо дорогих брендов: один кухонный продукт заставит дешевый порошок отстирать все
Тело больше не заложник весов: Ирина Горбачёва прибегла к радикальному способу смены формы
Джон Уик, Нео и тишина в студии: как возлюбленной Киану Ривза удаётся сохранять отношения с актёром
От гипертонии к тромбообразованию: три ошибки в приёме понижающих давление лекарств могут стать роковыми
Незваный гость на пикнике: как хищник заставляет жителей Североморска менять планы на вечер
На плече или на запястье? Как выбрать тонометр, который обеспечит самые достоверные показатели
Женат, но не праздновал: почему Александр Панайотов против традиционных церемоний и банкетов
Древнее проклятие фермеров сбылось: мощные потоки воскресили убитый в позапрошлом веке водоем

Вместо роскошных спорткаров полное истощение: звезда "Игры престолов" разрушила главный слух о доходах

Кино

Британская актриса Эмилия Кларк, чья Дейенерис Таргариен стала одним из символов "Игры престолов", в откровенном интервью Variety опровергла распространённый слух о баснословных заработках съёмочной группы. По её словам, информация о 300 тысячах долларов за эпизод — выдумка.

Эмилия Кларк, актриса
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Эмилии Кларк by Личный Инстаграм-аккаунт Эмилии Кларк
Эмилия Кларк, актриса

Кларк с иронией заметила, что если бы это было правдой, она давно купила бы себе пару спорткаров. Вместо этого она провела четыре года на съёмках практически без выходных — всего две недели отдыха за весь период.

"Мы не зарабатывали столько. Можете себе представить? Тогда бы я уже разъезжала на парочке Porsche", — заявила актриса.

Помимо финансов, Эмилия поделилась тяжёлыми воспоминаниями о двух кровоизлияниях в мозг, случившихся в разгар работы над сериалом. Долгие годы она жила с ощущением, что "обманула смерть". Актриса также призналась, что страдала от синдрома самозванца, который усугублялся операциями и смертью отца. Она не умела отказываться от ролей, что доводило её до истощения.

Ранее актриса Нелли Уварова заявила, что готова вернуться к культовой роли Кати Пушкарёвой в продолжении "Не родись красивой", но только при одном условии — сильном сценарии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Для упругой попы к лету не нужно часами бегать — это упражнение заменит полноценную тренировку
Новости спорта
Для упругой попы к лету не нужно часами бегать — это упражнение заменит полноценную тренировку
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Популярное
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется

Узнайте, какая простая добавка превращает обычную яичницу в пышное ресторанное блюдо, которое сохраняет объем даже после того, как вы сняли его с горячей плиты.

Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Последние материалы
Незваный гость на пикнике: как хищник заставляет жителей Североморска менять планы на вечер
На плече или на запястье? Как выбрать тонометр, который обеспечит самые достоверные показатели
Женат, но не праздновал: почему Александр Панайотов против традиционных церемоний и банкетов
Вместо роскошных спорткаров полное истощение: звезда "Игры престолов" разрушила главный слух о доходах
Древнее проклятие фермеров сбылось: мощные потоки воскресили убитый в позапрошлом веке водоем
Никакого бескорыстного сочувствия: сын Градского вспомнил о поведении вдовы во время болезни
20 лет спустя: какое условие поставила Нелли Уварова для съёмок в продолжении "Не родись красивой"
Технологический тупик: почему инициативу установки автомобильных алкозамков в России встретили скептически
Наука будущего обойдётся без людей? Институт в Токио привлёк роботов-лаборантов к проведению опытов
Многолетние запреты на побережье Анапы внезапно испарились: курорт готовит отдыхающим масштабный сюрприз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.