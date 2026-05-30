Джон Уик, Нео и тишина в студии: как возлюбленной Киану Ривза удаётся сохранять отношения с актёром

Художница Александра Грант, которая уже почти шесть лет состоит в отношениях с голливудским актёром Киану Ривзом, в беседе с изданием People поделилась рецептом их семейной гармонии.

Киану Ривз

По словам 53-летней Грант, залог счастья — не в страсти или общих увлечениях, а в уважении к индивидуальному пространству и работе партнёра.

Она рассказала, что они могут часами обсуждать творческие идеи и проблемы, но также понимают, когда друг другу нужна тишина для глубокого погружения. Ривз, примеряя образы Джона Уика или Нео, полностью уходит в роль, и Грант относится к этому с огромным уважением.

"От одного только разговора о моей любви меня бросает в пот. Мы можем обсудить любую проблему, вызов или творческую идею и говорить об этом бесконечно, если необходимо, а также уважать индивидуальную потребность в глубоком погружении и тишине", — говорит она.

Сама Грант, когда работает как художник, тоже полностью уходит в процесс, что она называет своего рода перформансом.

Роман пары начался в 2019 году, после того как они вместе работали над книгой "Ода счастью": Ривз написал текст, а Грант создала иллюстрации. Два года спустя они публично подтвердили отношения.

