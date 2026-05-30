Такое невозможно простить: Деми Мур раскрыла детали поведения экс-избранника дочери в родильном бассейне

Голливудская актриса Деми Мур вступилась за свою дочь Румер Уиллис, предоставив суду показания против бывшего партнёра Румер — музыканта Дерека Ричарда Томаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деми Мур

Деми Мур согласилась с дочерью и привела шокирующие подробности поведения Томаса во время родов. По её словам, он без предупреждения и не приняв душ, грязным залез в родильную ванну, где Румер рожала.

"Я присутствовала на родах дочери вместе с братьями и сёстрами Румер. Пока Румер рожала Луэтту в специальном бассейне, Дерек, не спросив разрешения и не приняв душ, неожиданно и агрессивно грязным залез в родильную ванну", — цитирует Деми Мур издание Parade.

По словам актрисы, все присутствующие возмутились, и Румер заставила его вылезти. Остаток родов он провёл, надувая губы и привлекая внимание к себе. На следующий день после родов, когда Деми пришла помочь дочери с уборкой, Томас потребовал отдать ему ребёнка и выразил недовольство. Также Деми утверждает, что он оставлял девочку в грязных подгузниках и плохо мыл её.

Адвокаты Томаса отвергают все обвинения, называя показания семьи Уиллис неточными и ложными.

Ранее сама Румер Уиллис, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, подала в суд документы, в которых обвинила Дерека Ричарда Томаса в систематическом эмоциональном насилии, в том числе при их трёхлетней дочери. Актриса добивается единоличной опеки над ребёнком и описывает "устойчивую модель" оскорбительного поведения со стороны бывшего партнёра.