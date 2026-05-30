20 лет спустя: какое условие поставила Нелли Уварова для съёмок в продолжении "Не родись красивой"

Актриса Нелли Уварова, чья героиня Катя Пушкарёва покорила миллионы зрителей в середине 2000-х, впервые за долгое время высказалась о возможном продолжении сериала "Не родись красивой". Ещё несколько лет назад она категорически отвергала эту идею, но теперь её мнение изменилось.

Нелли Уварова

Уварова пояснила, что время идёт, и сегодня ни актёры, ни зрители уже не те, что были два десятилетия назад. Поэтому и история должна быть иной — более взрослой и глубокой. Именно такой подход, по её мнению, мог бы сделать продолжение осмысленным.

"Это будет уже другая, взрослая история, и мы созрели для этих новых историй", — отметила актриса в беседе с "Кино.Mail".

При этом исполнительница роли Кати Пушкарёвой подчеркнула: окончательное решение зависит исключительно от качества сценария. Пока достойного варианта, по её словам, ей не предлагали, поэтому говорить о съёмках преждевременно. Если же сценарий будет сильным, она с радостью вернётся к образу.

Напомним, сериал "Не родись красивой" выходил на экраны в 2005–2006 годах и стал одним из главных телевизионных хитов своего времени. История скромной секретарши Кати Пушкарёвой, пережившей трансформацию от "гадкого утёнка" до уверенной женщины, завоевала огромную популярность и породила волну подражаний.

