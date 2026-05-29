Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк

Кино

Режиссёр Сарик Андреасян, известный по фильмам "Мамы" и "Служебный роман. Наше время", в годовщину смерти Анастасии Заворотнюк сделал исключение из своего правила. Два года он сознательно избегал публичных комментариев о кончине актрисы, считая подобные высказывания неуместными. Но 29 мая он опубликовал в Instagram* трогательный пост.

Анастасия Заворотнюк
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анастасия Заворотнюк

Кинематографист признался, что Заворотнюк всегда хорошо к нему относилась и поддерживала. Вместе они работали над двумя картинами, и режиссёр до сих пор вспоминает это сотрудничество с теплом.

"Хотел сказать, что это была великая женщина с большим сердцем и невероятным талантом. Она всегда ко мне хорошо относилась и поддерживала. Вместе мы сделали фильм "Мамы" и "Служебный роман. Наше время"", — поделился Андреасян.

Пост он сопроводил серией совместных фотографий. В завершение режиссёр выразил соболезнования близким актрисы, которая ушла из жизни 29 мая 2024 года после долгой борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга.

Ранее сообщалось, что могилу Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в годовщину её смерти утопили в цветах. Родные и поклонники актрисы продолжают чтить её память, а дочь Анна опубликовала чёрно-белое фото с подписью: "2 года без тебя. Время идёт, но боль утраты не становится меньше".

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
