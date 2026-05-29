Молчание длиной в два года прервано: известный режиссёр решился на откровенное признание о Заворотнюк

Режиссёр Сарик Андреасян, известный по фильмам "Мамы" и "Служебный роман. Наше время", в годовщину смерти Анастасии Заворотнюк сделал исключение из своего правила. Два года он сознательно избегал публичных комментариев о кончине актрисы, считая подобные высказывания неуместными. Но 29 мая он опубликовал в Instagram* трогательный пост.
Кинематографист признался, что Заворотнюк всегда хорошо к нему относилась и поддерживала. Вместе они работали над двумя картинами, и режиссёр до сих пор вспоминает это сотрудничество с теплом.
"Хотел сказать, что это была великая женщина с большим сердцем и невероятным талантом. Она всегда ко мне хорошо относилась и поддерживала. Вместе мы сделали фильм "Мамы" и "Служебный роман. Наше время"", — поделился Андреасян.
Пост он сопроводил серией совместных фотографий. В завершение режиссёр выразил соболезнования близким актрисы, которая ушла из жизни 29 мая 2024 года после долгой борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга.
Ранее сообщалось, что могилу Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в годовщину её смерти утопили в цветах. Родные и поклонники актрисы продолжают чтить её память, а дочь Анна опубликовала чёрно-белое фото с подписью: "2 года без тебя. Время идёт, но боль утраты не становится меньше".
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.