Плакал, как ребёнок: заслуженный артист России не сдержал эмоций при виде Ефремова на сцене

Заслуженный артист России Михаил Полицеймако, долгие годы выходивший на одну сцену с Михаилом Ефремовым, в беседе с YouTube-каналом Sheinkin40 впервые откровенно высказался о встрече с коллегой после долгого перерыва.

Михаил Ефремов

Полицеймако признался, что не ожидал от постановки многого — главным для него было просто увидеть партнёра живым и работающим. Но спектакль его приятно удивил.

"Я вам честно скажу, я плакал, потому что я обожаю Мишу. Я счастлив, что он в добром здравии, что он на сцене. И как он работает!" — поделился артист.

По словам Полицеймако, Ефремов не растерял профессионализма и продолжает "ювелирно" существовать в роли. Он назвал его игру "высшим пилотажем" и заявил, что сейчас вряд ли найдётся артист его возраста, способный так же виртуозно управляться на подмостках.

Полицеймако обратил внимание и на внешние перемены: Ефремов обрился налысо (по требованию роли) и заметно прибавил в весе. Но актёр уточнил: "не потолстел, а подобрел". Сам же спектакль он оценил как "очень добротный".

