Плакал, как ребёнок: заслуженный артист России не сдержал эмоций при виде Ефремова на сцене

Кино

Заслуженный артист России Михаил Полицеймако, долгие годы выходивший на одну сцену с Михаилом Ефремовым, в беседе с YouTube-каналом Sheinkin40 впервые откровенно высказался о встрече с коллегой после долгого перерыва.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

Полицеймако признался, что не ожидал от постановки многого — главным для него было просто увидеть партнёра живым и работающим. Но спектакль его приятно удивил.

"Я вам честно скажу, я плакал, потому что я обожаю Мишу. Я счастлив, что он в добром здравии, что он на сцене. И как он работает!" — поделился артист.

По словам Полицеймако, Ефремов не растерял профессионализма и продолжает "ювелирно" существовать в роли. Он назвал его игру "высшим пилотажем" и заявил, что сейчас вряд ли найдётся артист его возраста, способный так же виртуозно управляться на подмостках.

Полицеймако обратил внимание и на внешние перемены: Ефремов обрился налысо (по требованию роли) и заметно прибавил в весе. Но актёр уточнил: "не потолстел, а подобрел". Сам же спектакль он оценил как "очень добротный".

Ранее актёр Ян Цапник раскритиковал скандального "Гамлета" в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым, заявив, что номинанту на "Оскар" стоило отказаться от роли ещё на репетициях. Цапник назвал постановку "шифрованием пустоты" и посетовал, что сегодняшние театры практически не отличаются друг от друга, а великая школа переживания уступила место голой форме.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
