Громкий отказ от родства в США: первенец звёздного актёра вычеркнул его из жизни через официальные бумаги

23-летний Мэддокс, старший сын голливудских звёзд Брэда Питта и Анджелины Джоли, сделал ещё один шаг к разрыву с отцом. По информации TMZ, он подал официальные документы на смену имени и намерен исключить фамилию Питт из всех документов.

Фото: commons.wikimedia.org by Joel Kowsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Брэд Питт

Теперь молодой человек хочет именоваться Мэддокс Чиван Джоли. Фактически он уже перестал использовать фамилию отца в профессиональной среде. В титрах нового фильма Анджелины Джоли "Кутюр", где Мэддокс работал ассистентом режиссёра, он значится как "Мэддокс Джоли".

Мэддокс — не единственный наследник пары, дистанцировавшийся от отца. Ранее Шайло официально сменила имя, Захара перестала использовать фамилию Питта в повседневной жизни, а Вивьен убрала её из программки бродвейского спектакля. Отношения Брэда с детьми резко ухудшились после развода с Джоли в 2016 году, а судебные тяжбы бывших супругов длились почти восемь лет.

