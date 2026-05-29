Громкий отказ от родства в США: первенец звёздного актёра вычеркнул его из жизни через официальные бумаги

Кино

23-летний Мэддокс, старший сын голливудских звёзд Брэда Питта и Анджелины Джоли, сделал ещё один шаг к разрыву с отцом. По информации TMZ, он подал официальные документы на смену имени и намерен исключить фамилию Питт из всех документов.

Актёр Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Joel Kowsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Теперь молодой человек хочет именоваться Мэддокс Чиван Джоли. Фактически он уже перестал использовать фамилию отца в профессиональной среде. В титрах нового фильма Анджелины Джоли "Кутюр", где Мэддокс работал ассистентом режиссёра, он значится как "Мэддокс Джоли".

"Мэддокс подал документы на официальную смену имени и намерен отказаться от фамилии Питт. Теперь молодой человек хочет называться Мэддокс Чиван Джоли", — сообщает TMZ.

Мэддокс — не единственный наследник пары, дистанцировавшийся от отца. Ранее Шайло официально сменила имя, Захара перестала использовать фамилию Питта в повседневной жизни, а Вивьен убрала её из программки бродвейского спектакля. Отношения Брэда с детьми резко ухудшились после развода с Джоли в 2016 году, а судебные тяжбы бывших супругов длились почти восемь лет.

Ранее RadarOnline сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают своих троих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи — в духе максимальной близости к природе, заставляя их гулять даже под дождём.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
