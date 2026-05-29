Химию не сыграть: почему зрители решили, что у Фёдора Бондарчука и Виктории Исаковой роман

Совместное появление Фёдора Бондарчука и Виктории Исаковой на V Национальной премии Интернет-контента (ИРИ) вызвало бурную реакцию в Сети. Актриса, которая выступала в роли ведущей, во время речи режиссёра буквально не отрывала от него взгляда. Пользователи тут же заметили "химию" между ними, которую, по их мнению, невозможно сыграть.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фёдор Бондарчук

Слухи о возможном романе ходят не первый месяц, но ни Бондарчук, ни Исакова ничего не комментируют. Ситуацию подогревает и то, что оба недавно пережили серьёзные личные драмы: у Виктории год назад умер муж, режиссёр Юрий Мороз, а Фёдор официально оформил развод с Паулиной Андреевой 20 мая.

"Зрители и коллеги обратили внимание на то, как актриса внимательно слушала режиссёра, неотрывно глядя на него", — пишет Woman.ru.

Ранее пару неоднократно замечали вместе на светских мероприятиях, а инсайдеры из окружения намекали, что между ними может быть нечто большее, чем дружба или работа. Сама Паулина Андреева, в отличие от экс-супруга, не спешит искать нового ухажёра — недавние кадры из Парижа показали, что разрыв пошёл ей только на пользу.

Ранее продюсер Леонид Дзюник назвал настоящую причину развода Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой, заявив, что виноват в этом именно режиссёр.