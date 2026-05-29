Сердце забилось иначе: музыкальный продюсер признался в чувствах к Сидни Суини спустя месяцы тайны

44-летний музыкальный менеджер Скутер Браун, известный работой с Тейлор Свифт и Джастином Бибером, впервые публично прокомментировал свои отношения с голливудской актрисой Сидни Суини. Пара подтвердила роман в начале мая, и теперь Браун рассказал о чувствах в подкасте Сьюзи Вайс.
По его словам, он встретил "необыкновенную девушку" — добрую, щедрую, умную, настоящую и простую в общении. Браун признался, что это стало для него огромным сюрпризом. Журналисты поинтересовались, смотрит ли он сериал "Эйфория" с участием возлюбленной.
"Смотрю. Я предвзят, но мне нравится. Думаю, одна актриса сыграла там невероятно хорошо", — ответил Браун с улыбкой, явно намекая на Суини.
На вопрос о планах после ухода из музыкальной индустрии в 2024 году он лаконично ответил: "Мне нравятся мои отношения, мои дети, мои друзья. Мне нравится моя жизнь". Инсайдеры People подтверждают, что пара встречается с сентября 2025 года, а к декабрю их отношения стали серьёзными.
Ранее режиссёр Стивен Спилберг в интервью Мишель Обаме заявил, что верит в существование инопланетной жизни, назвав обратное "математически и научно невозможным". Его новый фильм "День разоблачения", по словам постановщика, основан на реальных сообщениях пилотов ВМС США об НЛО.
Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.