Сердце забилось иначе: музыкальный продюсер признался в чувствах к Сидни Суини спустя месяцы тайны

Кино

44-летний музыкальный менеджер Скутер Браун, известный работой с Тейлор Свифт и Джастином Бибером, впервые публично прокомментировал свои отношения с голливудской актрисой Сидни Суини. Пара подтвердила роман в начале мая, и теперь Браун рассказал о чувствах в подкасте Сьюзи Вайс.

Сидни Суини
Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сидни Суини

По его словам, он встретил "необыкновенную девушку" — добрую, щедрую, умную, настоящую и простую в общении. Браун признался, что это стало для него огромным сюрпризом. Журналисты поинтересовались, смотрит ли он сериал "Эйфория" с участием возлюбленной.

"Смотрю. Я предвзят, но мне нравится. Думаю, одна актриса сыграла там невероятно хорошо", — ответил Браун с улыбкой, явно намекая на Суини.

На вопрос о планах после ухода из музыкальной индустрии в 2024 году он лаконично ответил: "Мне нравятся мои отношения, мои дети, мои друзья. Мне нравится моя жизнь". Инсайдеры People подтверждают, что пара встречается с сентября 2025 года, а к декабрю их отношения стали серьёзными.

Ранее режиссёр Стивен Спилберг в интервью Мишель Обаме заявил, что верит в существование инопланетной жизни, назвав обратное "математически и научно невозможным". Его новый фильм "День разоблачения", по словам постановщика, основан на реальных сообщениях пилотов ВМС США об НЛО.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
