Это было полное заблуждение: Хелен Миррен одним постом перечеркнула слухи о ссоре с Томом Харди

Кино

Британская актриса, обладательница "Оскара" Хелен Миррен, разрушила спекуляции вокруг своего общения с коллегой по сериалу "Гангстерленд" Томом Харди. На прошлой неделе Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщила, что Миррен расстроена поведением Харди — его опозданиями и высокомерным тоном, что якобы привело к увольнению актёра из проекта.

Хелен Миррен
Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хелен Миррен

Источник тогда утверждал, что Миррен "предъявляет высокие требования" к партнёрам, а Харди ведёт себя "очень высокомерно". Однако сама актриса в своих соцсетях решила поставить точку в этих домыслах. Она опубликовала совместное фото с Харди со съёмочной площадки и коротко, но ёмко подписала снимок.

"Люблю тебя сегодня и всегда", — написала Хелен Миррен.

Другие источники Variety также подтвердили, что слухи об увольнении Харди преувеличены — актёр по-прежнему задействован в проекте. В сериале также занят 73-летний Пирс Броснан.

Ранее The Hollywood Reporter раскрыл детали поведения Тома Харди на съёмках "Гангстерленда": актёр часами не выходил из трейлера, заставляя ждать Пирса Броснана и Хелен Миррен, и конфликтовал с продюсерами, из-за чего мог быть уволен из третьего сезона.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
