Встреча за закрытыми дверями: интрижка Мэрилин Монро и Элвиса Пресли едва не погубила карьеры

Кино

Актёры и музыканты, чьи имена стали символами эпохи, могли быть связаны не только творчески. По данным RadarOnline, ссылающегося на голливудского экс-агента по поиску талантов, у Мэрилин Монро и Элвиса Пресли была короткая, но страстная интрижка. Всё началось с пиар-свидания, однако встреча переросла в нечто большее.

Мэрилин Монро
Фото: doctormacro.com by Sam Shaw, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мэрилин Монро

Впервые они увидели друг друга на съёмках. Монро, у которой в тот момент не ладилось в браке с драматургом Артуром Миллером, старалась держаться подальше. Но Элвис проявил настойчивость: позвонил и предложил встретиться без свидетелей.

"Я был в шоке и не знал, что делать. Через две минуты они ушли в спальню, и я не знал, уходить мне или остаться и подождать их, поэтому я просто задремал", — описывал в мемуарах друг певца Байрон Рафаэль.

Позже, когда Рафаэль упомянул при Элвисе имя Мэрилин, тот коротко заметил: "Она хорошая девушка, но немного высоковата для меня". Приятель ничего не рассказал публике, понимая, что разоблачение разрушило бы карьеры двух главных звёзд планеты.

Ранее родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк почтили её память в годовщину смерти. Артистка ушла из жизни два года назад после продолжительной борьбы с глиобластомой. В своём обращении семья призналась, что им по-прежнему больно и пусто.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
