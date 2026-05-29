Встреча за закрытыми дверями: интрижка Мэрилин Монро и Элвиса Пресли едва не погубила карьеры

Актёры и музыканты, чьи имена стали символами эпохи, могли быть связаны не только творчески. По данным RadarOnline, ссылающегося на голливудского экс-агента по поиску талантов, у Мэрилин Монро и Элвиса Пресли была короткая, но страстная интрижка. Всё началось с пиар-свидания, однако встреча переросла в нечто большее.

Мэрилин Монро

Впервые они увидели друг друга на съёмках. Монро, у которой в тот момент не ладилось в браке с драматургом Артуром Миллером, старалась держаться подальше. Но Элвис проявил настойчивость: позвонил и предложил встретиться без свидетелей.

"Я был в шоке и не знал, что делать. Через две минуты они ушли в спальню, и я не знал, уходить мне или остаться и подождать их, поэтому я просто задремал", — описывал в мемуарах друг певца Байрон Рафаэль.

Позже, когда Рафаэль упомянул при Элвисе имя Мэрилин, тот коротко заметил: "Она хорошая девушка, но немного высоковата для меня". Приятель ничего не рассказал публике, понимая, что разоблачение разрушило бы карьеры двух главных звёзд планеты.

