Обычный кофе стал роскошью: год в элитном полку заставил Глеба Калюжного пересмотреть ценности

Звезда сериала "Вампиры средней полосы" Глеб Калюжный, отслуживший год в элитном Семёновском полку, дал первое большое интервью после возвращения. Артист признался, что теперь иначе смотрит на вещи, которые раньше казались обыденностью.

Фото: instagram by личный аккаунт Глеба Калюжного в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Демобилизовавшись 26 мая, Калюжный встретился с родными и коллегами, включая Николая Добрынина из "Сватов". Однако главные перемены, по его словам, произошли внутри. Служба научила его благодарности за простые удовольствия.

"Начинаешь ценить какие-то простые радости — что можешь помыться, выпить кофе. Не то чтобы я был неблагодарным человеком, но теперь другое восприятие", — пояснил артист KP.RU.

При этом Калюжный подчеркнул, что не стал менее разборчивым в творчестве. Он по-прежнему выбирает проекты, которые несут зрителю положительные эмоции и пищу для размышлений. Армия не изменила его профессиональных принципов, но добавила глубины взгляду на жизнь.

Ранее, сразу после возвращения, Калюжный признался журналистам, что его критерии выбора спутницы жизни изменились — но, по его словам, не из-за армейского опыта, а по мере взросления.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
