Анджелина Джоли праздновала рано? Брэд Питт нашёл тайное оружие в споре за винодельню

Актёр Брэд Питт выиграл промежуточный этап многолетнего судебного противостояния с бывшей женой Анджелиной Джоли. Спор касается французской винодельни Château Miraval, которую пара приобрела вместе, а после развода Джоли продала свою долю. По версии Питта, сделала она это без его согласия, нарушив прежние договорённости.

Речь идёт о сделке 2021 года, когда актриса продала свою часть бизнеса (оценочной стоимостью около 27 миллионов долларов) структуре, связанной со Stoli Group. Бизнесмен Юрий Шефлер* и его компания оказались в центре разбирательства.

"Суд обязал одного из ключевых свидетелей вновь дать показания по делу", — сообщает Us Weekly со ссылкой на решение суда.

Речь идёт о бывшем главном юрисконсульте Stoli Тодде Кулибе. Суд частично удовлетворил ходатайство Питта о его повторном допросе. Судебный конфликт между бывшими супругами длится с 2022 года, когда актёр впервые подал иск, заявив, что продажа доли нарушила их соглашение.

Ранее Брэд Питт заявлял, что не планирует жениться на своей возлюбленной Инес де Рамон. По данным инсайдеров, актёр до сих пор не оправился от тяжёлого развода с Джоли и не хочет повторять ошибки прошлого.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом