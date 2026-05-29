Больше никакой любви в сердце: Мерзликин раскрыл правду о личном выборе после разрыва с женой

Актёр Андрей Мерзликин, который после расставания с супругой Анной фактически в одиночку воспитывает четверых общих детей, впервые за долгое время откровенно поговорил о личном. Поводом стала Национальная премия интернет-контента, где артист не стал уходить от прямых вопросов.

Мерзликин признался, что справляется с отцовскими обязанностями, хотя не считает себя героем. Он часто слышит похвалу от учителей и знакомых, но сам уверен, что не сделал ничего особенного. Дети для него — главная ценность.

"Я не делал ничего особенного", — подчеркнул артист, но признал, что дети — это самая большая любовь.

На вопрос Super, занято ли его сердце сейчас, Мерзликин ответил коротко и без тени сомнения: "Там живут дети". Романы и новые отношения его пока не интересуют.

Также актёр поделился неожиданным взглядом на психологическую помощь. По его мнению, к специалисту нужно идти не тогда, когда жизнь зашла в тупик, а когда у вас всё хорошо. Сам он обращался к психологу и считает этот опыт полезным. Работа в кино помогает держать себя в тонусе — в 2025–2026 годах вышло несколько проектов с его участием.

