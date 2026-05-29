Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сложите её пополам! Простой секундный тест, который приговорит вашу подушку к утилизации
Бюрократический ад на вокзалах закончился: отмена загранпаспортов для детей перевернула планы тысяч семей
Полвека поисков завершены: признание новой системы крови изменило правила экстренной помощи
Такого точно не ждали: индексация июньских выплат затронула самые уязвимые слои населения
Секрет успеха, который злит мужчин: почему женщины строят империи в разы быстрее
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов
Шесть часов в ледяной бездне: российские космонавты вернулись на станцию с ценным грузом

Математика против скептиков: почему Стивен Спилберг уверен, что мы не одни во Вселенной

Кино

Знаменитый голливудский режиссёр Стивен Спилберг, снявший "Близкие контакты третьей степени" и "Инопланетянина", в беседе с бывшей первой леди США Мишель Обамой подтвердил свою твёрдую веру в существование внеземной жизни.

Стивен Спилберг
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стивен Спилберг

По словам постановщика, отрицать наличие разумных существ за пределами Земли с научной точки зрения просто абсурдно. Он сослался на мнение экс-президента Барака Обамы, который также не раз говорил, что верит в инопланетян.

"Математически и научно невозможно обратное", — заявил Спилберг, чьи слова приводит Fox News.

Его новый фильм "День разоблачения", премьера которого состоится 12 июня, не столько задаётся вопросом о существовании НЛО, сколько предполагает, что они уже здесь. Режиссёр вернулся к теме, волновавшей его почти 50 лет назад, но теперь опирался на реальные свидетельства — в частности, истории пилотов ВМС США, фиксировавших неизвестные объекты через инфракрасные системы.

"В "Дне разоблачения" очень много того, что мне не пришлось выдумывать", — подчеркнул он.

В центре сюжета — погоня за предотвращением утечки информации об инопланетянах. Главные роли исполнили Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Фёрт и другие.

Ранее Николас Кейдж объявил, что официально сменил имя с Николаса Кима Копполы на Ника Кейджа, чтобы не ассоциироваться со знаменитой роднёй. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Ценные бумаги
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Недвижимость
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Новости спорта
Чтобы ноги стали стройными, а живот плоским, не нужно истязать себя бегом — есть более умный способ
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ? Любовь Степушова Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Телефон на АЗС оказался не главной угрозой: эксперт указал на куда более опасную вещь в машине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов
Шесть часов в ледяной бездне: российские космонавты вернулись на станцию с ценным грузом
Дочь Брюса Уиллиса пошла войной на бывшего: вскрылись детали, от которых бегут мурашки
Огромные медведи с заплатами: региональные власти подготовили неоднозначный сюрприз молодежи
На торжественном приёме в честь Дня Африки высоко оценили африканские проекты Центра народной дипломатии
Невидимые колонии бактерий в отелях: копеечное средство перекроет доступ заразе к вашим рукам
Останутся одни жилки: это невидимое полчище сожрет вашу яблоню до коры за считанные дни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.