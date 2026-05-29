Математика против скептиков: почему Стивен Спилберг уверен, что мы не одни во Вселенной

Знаменитый голливудский режиссёр Стивен Спилберг, снявший "Близкие контакты третьей степени" и "Инопланетянина", в беседе с бывшей первой леди США Мишель Обамой подтвердил свою твёрдую веру в существование внеземной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стивен Спилберг

По словам постановщика, отрицать наличие разумных существ за пределами Земли с научной точки зрения просто абсурдно. Он сослался на мнение экс-президента Барака Обамы, который также не раз говорил, что верит в инопланетян.

"Математически и научно невозможно обратное", — заявил Спилберг, чьи слова приводит Fox News.

Его новый фильм "День разоблачения", премьера которого состоится 12 июня, не столько задаётся вопросом о существовании НЛО, сколько предполагает, что они уже здесь. Режиссёр вернулся к теме, волновавшей его почти 50 лет назад, но теперь опирался на реальные свидетельства — в частности, истории пилотов ВМС США, фиксировавших неизвестные объекты через инфракрасные системы.

"В "Дне разоблачения" очень много того, что мне не пришлось выдумывать", — подчеркнул он.

В центре сюжета — погоня за предотвращением утечки информации об инопланетянах. Главные роли исполнили Эмили Блант, Джош О'Коннор, Колин Фёрт и другие.

