Надоело жить с чужим лицом: кем на самом деле стал Николас Кейдж по документам

Кино

Актёр, известный миру по фильмам "Семьянин", "Без лица" и "Собиратель душ", при рождении получил имя Николас Ким Коппола. Он — внук композитора Кармине Копполы, племянник режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы и двоюродный брат Софии Копполы. Однако теперь знаменитое родство осталось в прошлом.

Актёр Николас Кейдж
Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Актёр Николас Кейдж

В интервью Variety Кейдж объяснил, что использовал псевдоним с самого начала карьеры (вдохновением послужили персонаж комиксов Люк Кейдж и художник Джон Кейдж), но в документах до недавнего времени значился как Коппола. Теперь он внёс официальные изменения.

"Я Ник Кейдж в жизни, я Ник Кейдж перед камерой. Лучше быть основателем собственной небольшой семьи, чем быть клоуном-кузеном на обочине чужой", — заявил актёр.

По его словам, теперь его дети (а он был женат пять раз и имеет троих наследников) носят двойную фамилию Коппола-Кейдж. Но сам он окончательно порвал с прошлым и намерен строить собственное наследие без оглядки на великих родственников.

Ранее Николас Кейдж пожаловался, что режиссёр Кристофер Нолан перестал отвечать на его звонки после того, как актёр отказался сниматься в фильме "Бессонница" 2002 года. По словам Кейджа, Нолан обиделся и больше не выходит на связь.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
