Гангстерские разборки Тома Харди вне экрана: почему актёра хотят уволить из сериала

Актёр Том Харди, известный по фильмам "Безумный Макс" и "Веном", оказался в центре скандала вокруг криминального сериала "Гангстерленд". Артист долгое время конфликтовал с продюсерами проекта. В итоге руководство шоу рассматривало вопрос о его увольнении из третьего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Харди

Поведение Харди вызывало нарекания не только у создателей, но и у коллег по площадке. Источники утверждают, что актёр мог часами не выходить из своего трейлера, чем заставлял других звёзд — Пирса Броснана и Хелен Миррен — ждать начала съёмок. Таким образом, по словам инсайдеров, он демонстрировал своё доминирование над исполнителями главных ролей.

"Харди часами мог не выходить из своего трейлера, заставляя других звёзд проекта ждать начала съёмок. Таким образом, он показывал своё доминирование над исполнителями главных ролей Пирсом Броснаном и Хелен Миррен", — сообщает The Hollywood Reporter.

При этом судьба Харди в третьем сезоне пока официально не решена, поскольку проект ещё не продлён. Если продолжение одобрят, съёмки намечены на сентябрь. Ранее СМИ уже писали, что актёра могли уволить за частые опоздания и попытки менять диалоги в сценарии.

Ранее актёр Андрей Максимов, исполнивший роль Клавдия в скандальном "Гамлете" МХТ, язвительно ответил Михаилу Боярскому.