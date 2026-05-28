У меня и так всё хорошо: почему Ева Лонгория игнорирует культовый сериал, принёсший ей славу

51-летняя актриса Ева Лонгория, которая прославилась на весь мир благодаря роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", сделала неожиданное признание. В интервью изданию E! News она заявила, что не видела ни одной серии этого шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ева Лонгория

Сериал выходил на канале ABC с 2004 по 2012 год — восемь сезонов, 180 эпизодов. Вместе с Лонгорией там снимались Фелисити Хаффман, Марсия Кросс, Тери Хэтчер и другие звёзды. Недавно проект снова обрёл популярность благодаря стримингам и соцсетям, но актриса пересматривать его не планирует.

"Мне постоянно приходят уведомления: "Хочешь посмотреть "Домохозяек"?" Я отвечаю: "Конечно, не хочу. У меня всё и так хорошо, я вообще-то там снималась!"" — пошутила Лонгория.

На вопрос журналистов, смотрела ли она сериал хотя бы во время его выхода, актриса с улыбкой ответила отрицательно. Она призналась, что не испытывает ностальгии по своей героине и не нуждается в просмотре — достаточно того, что она прожила эту роль на съёмочной площадке.

