Кино в космосе было только началом: новый проект Шипенко может привлечь Джеки Чана в Россию

Режиссёр Клим Шипенко, снявший "Холопа" и первый в истории художественный фильм в космосе ("Вызов"), работает над документальной лентой о дипломате Савве Рагузинском — основателе города Кяхта в Бурятии. И, похоже, проект может получить международный размах: Шипенко ведёт переговоры с самим Джеки Чаном.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Клима Шипенко by Личный Инстаграм-аккаунт Клима Шипенко Клим Шипенко

Пока, правда, рано говорить о твёрдых договорённостях. Режиссёр пояснил, что процесс идёт в спокойном режиме, но многое зависит от полного финансирования. Тем не менее он уверен: участие голливудской звезды в российском проекте вполне реально, несмотря на текущую обстановку.

"Сейчас мы ищем полное финансирование в том числе, и от этого тоже многое будет зависеть", — пояснил Шипенко, слова которого приводит ТАСС.

Новый фильм расскажет о Савве Рагузинском — выходце из сербского рода, который служил дипломатом в России, руководил посольством в Китае, заключил Кяхтинский договор и основал город, ставший центром Великого чайного пути. Ленту Шипенко создаёт вместе с сербским актёром Милошем Биковичем.

Ранее режиссёр Константин Богомолов заявил, что в театре не может быть демократии, сравнив его с армией и назвав театральное устройство "добровольной диктатурой" по Товстоногову.