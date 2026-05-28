Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это профессиональное: почему Лариса Долина скрывала операцию на спине даже от друзей
Холодильник убивает сам себя: 3 ошибки, из-за которых компрессор сгорает раньше срока
Шиловский с музыкой: маленький МХАТ вспомнит своего создателя музыкой и историями
Закончился третий год: в каком учебном заведении пропадает сын Петросяна и Брухуновой
Дачи больше не нужны: запустили проект по выращиванию клубники на дне Волги
Водопад с потолка: как не остаться без денег и заставить виновника оплатить ремонт
Риски в социальных сетях: почему опасно выкладывать фото билетов перед отпуском
Хватит доверять всё нейросетям: Спилберг поставил жёсткое условие для внедрения ИИ в Голливуде
Таблетки на годы: уехавшая из РФ телеведущая рассказала о затяжной войне с собственным рассудком

Кино в космосе было только началом: новый проект Шипенко может привлечь Джеки Чана в Россию

Кино

Режиссёр Клим Шипенко, снявший "Холопа" и первый в истории художественный фильм в космосе ("Вызов"), работает над документальной лентой о дипломате Савве Рагузинском — основателе города Кяхта в Бурятии. И, похоже, проект может получить международный размах: Шипенко ведёт переговоры с самим Джеки Чаном.

Клим Шипенко
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Клима Шипенко by Личный Инстаграм-аккаунт Клима Шипенко
Клим Шипенко

Пока, правда, рано говорить о твёрдых договорённостях. Режиссёр пояснил, что процесс идёт в спокойном режиме, но многое зависит от полного финансирования. Тем не менее он уверен: участие голливудской звезды в российском проекте вполне реально, несмотря на текущую обстановку.

"Сейчас мы ищем полное финансирование в том числе, и от этого тоже многое будет зависеть", — пояснил Шипенко, слова которого приводит ТАСС.

Новый фильм расскажет о Савве Рагузинском — выходце из сербского рода, который служил дипломатом в России, руководил посольством в Китае, заключил Кяхтинский договор и основал город, ставший центром Великого чайного пути. Ленту Шипенко создаёт вместе с сербским актёром Милошем Биковичем.

Ранее режиссёр Константин Богомолов заявил, что в театре не может быть демократии, сравнив его с армией и назвав театральное устройство "добровольной диктатурой" по Товстоногову.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
Новости спорта
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Мир. Новости мира
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Это профессиональное: почему Лариса Долина скрывала операцию на спине даже от друзей
Холодильник убивает сам себя: 3 ошибки, из-за которых компрессор сгорает раньше срока
Западные игроки в растерянности: Москва задействовала недоступные конкурентам козыри в ИИ
Шиловский с музыкой: маленький МХАТ вспомнит своего создателя музыкой и историями
Ловушка минимальных платежей: как выбраться из кредитной кабалы и перестать кормить банк
Кино в космосе было только началом: новый проект Шипенко может привлечь Джеки Чана в Россию
Авианосец идет ко дну: в Госдуме раскрыли пугающий маневр Трампа по отношению к Киеву
Кухня пахнет так, что все бегут на запах: как приготовить картофель как будто с мангала
Закончился третий год: в каком учебном заведении пропадает сын Петросяна и Брухуновой
Дачи больше не нужны: запустили проект по выращиванию клубники на дне Волги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.