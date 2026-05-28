Хватит доверять всё нейросетям: Спилберг поставил жёсткое условие для внедрения ИИ в Голливуде

Легендарный режиссёр Стивен Спилберг, известный по "Списку Шиндлера" и "Парку юрского периода", недавно размышлял о внедрении искусственного интеллекта в кинопроизводство. Он признал, что нейросети могут помочь сэкономить время — и это правильно. Однако есть предел, который ИИ не должен переступать.

Стивен Спилберг
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стивен Спилберг

По мнению постановщика, никакой алгоритм не заменит человеческую душу. Технологии могут быть полезным подспорьем, но не должны диктовать творческие решения.

"Не верю, что есть замена душе. Не думаю, что это изобретаемый алгоритм… Не говорите мне, что у меня нет подходящего антагониста в этой истории, не говорите мне, как писать диалоги, не говорите мне, куда должен быть направлен объектив камеры. Используйте ИИ как инструмент, но не используйте ИИ как последнее слово во всём творческом", — заявил Спилберг.

Режиссёр подчеркнул, что нейросети должны оставаться помощниками, а не становиться полноправными участниками съёмочного процесса. ИИ может ускорить рутину, но окончательное слово всегда остаётся за человеком.

Ранее актёр Павел Деревянко признался, что в половине своих киноработ он не снялся бы, если бы не нужда в деньгах. Артист объяснил, что не всегда может выбирать проекты по душе — приходится кормить большую семью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
