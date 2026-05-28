Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг и нервы требуют подпитки: нехватка этих витаминов запускает в организме опасный сбой
Экология Омска трещит по швам: городская комиссия утвердила вырубку около 1000 деревьев
Интересно, но не для жизни: что Полина Диброва рассказала о своём визите в замок Примадонны
Неисправные машины попадут под жесткий контроль: техосмотр в России готовят к перезагрузке
Амбиции против кошелька: Сибирь столкнулась с неожиданным запросом сотрудников
Новый подход к жилью: типовые дома для маломобильных граждан
Красивый ремонт оборачивается шумом и трещинами: одна деталь спасает полы от разрушения
Инженеры NASA превзошли пределы возможного: разработка лишила текущие космические программы будущего
Создатель Герба России ушёл из жизни: прощание с Владимиром Никоновым прошло в Пантеоне защитников Отечества

Rolls-Royce на деньги Netflix: почему Киану Ривз просит суд помиловать режиссёра-мошенника

Кино

Голливудский актёр Киану Ривз вступился за режиссёра Карла Ринша, с которым работал над фильмом "47 ронинов".

Киану Ривз
Фото: flickr.com by Governo do Estado de São Paulo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Киану Ривз

Риншу грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество: он убедил Netflix выделить дополнительные 11 миллионов долларов на сериал "Белый конь", а затем потратил их на личные нужды — пять Rolls-Royce, один Ferrari, часы, антиквариат и криптовалюту. Прокуратура требует также компенсации в 4,4 млн.

Ривз написал письмо судье Джефу Ракоффу с просьбой о снисхождении. Он назвал Ринша "исключительным художником" и попытался объяснить его поступок творческой натурой, которая не умеет вовремя остановиться.

"По моему мнению, Карл может сам себя подводить к неудаче, чрезмерно увеличивая масштаб, объём и размах того, о чём изначально договаривались, тем самым ставя себя и своих партнёров в положение конфликта. Я не намерен этим умалить то, в чём его признали виновным, а лишь предлагаю, возможно, понимание причин", — заявил Ривз.

Сам режиссёр свою вину не признал. Адвокат назвал приговор "опасным прецедентом для художников, втянутых в творческие споры с меценатами". Окончательное решение суд вынесет 29 июня. Ринш, начинавший карьеру с рекламы, так и остался режиссёром одного полного метра — того самого "47 ронинов" с Ривзом, после чего актёр и стал первоначальным инвестором его провального сериала.

Ранее в центре скандала оказалась и актриса Гвинет Пэлтроу: британский продюсер Рассел Т. Дэвис назвал её "отвратительным человеком" за то, что она выступила против координаторов интимных сцен на съёмках.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Мир. Новости мира
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Мозг и нервы требуют подпитки: нехватка этих витаминов запускает в организме опасный сбой
Экология Омска трещит по швам: городская комиссия утвердила вырубку около 1000 деревьев
Конец эпохи толерантности в Европе: тактика скрытого захвата власти мигрантами перешла в активную фазу
Интересно, но не для жизни: что Полина Диброва рассказала о своём визите в замок Примадонны
Rolls-Royce на деньги Netflix: почему Киану Ривз просит суд помиловать режиссёра-мошенника
Неисправные машины попадут под жесткий контроль: техосмотр в России готовят к перезагрузке
Амбиции против кошелька: Сибирь столкнулась с неожиданным запросом сотрудников
Новый подход к жилью: типовые дома для маломобильных граждан
Красивый ремонт оборачивается шумом и трещинами: одна деталь спасает полы от разрушения
Инженеры NASA превзошли пределы возможного: разработка лишила текущие космические программы будущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.