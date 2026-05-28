Rolls-Royce на деньги Netflix: почему Киану Ривз просит суд помиловать режиссёра-мошенника

Голливудский актёр Киану Ривз вступился за режиссёра Карла Ринша, с которым работал над фильмом "47 ронинов".

Киану Ривз

Риншу грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество: он убедил Netflix выделить дополнительные 11 миллионов долларов на сериал "Белый конь", а затем потратил их на личные нужды — пять Rolls-Royce, один Ferrari, часы, антиквариат и криптовалюту. Прокуратура требует также компенсации в 4,4 млн.

Ривз написал письмо судье Джефу Ракоффу с просьбой о снисхождении. Он назвал Ринша "исключительным художником" и попытался объяснить его поступок творческой натурой, которая не умеет вовремя остановиться.

"По моему мнению, Карл может сам себя подводить к неудаче, чрезмерно увеличивая масштаб, объём и размах того, о чём изначально договаривались, тем самым ставя себя и своих партнёров в положение конфликта. Я не намерен этим умалить то, в чём его признали виновным, а лишь предлагаю, возможно, понимание причин", — заявил Ривз.

Сам режиссёр свою вину не признал. Адвокат назвал приговор "опасным прецедентом для художников, втянутых в творческие споры с меценатами". Окончательное решение суд вынесет 29 июня. Ринш, начинавший карьеру с рекламы, так и остался режиссёром одного полного метра — того самого "47 ронинов" с Ривзом, после чего актёр и стал первоначальным инвестором его провального сериала.

