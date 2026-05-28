Отговорка "я так вижу" больше не спасает: Ян Цапник жёстко прошёлся по новому "Гамлету"

Актёр Ян Цапник, известный по ролям в кино и театре, высказался о нашумевшем спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова, где главную роль играет номинант на "Оскар" Юра Борисов. Цапник признался, что не видел постановку целиком, но по фрагментам в интернете составил мнение — и оно оказалось резко отрицательным.

В интервью "СтарХиту" он назвал работу режиссёра Андрея Гончарова "смелым решением", но не в положительном смысле. По мнению Цапника, современные постановщики часто подменяют глубину формы внешними эффектами — вроде катания на роликах и фольги — за которыми не стоит ничего, кроме желания эпатировать.

"Виной всему безграмотность и необразованность. И желание повторить что-то, что потрясло тебя ранее. А придумать своё? <…> Если я понимаю, что со сценарием уже ничего не сделать, то, не обижая людей, отказываюсь", — заявил Цапник, дав понять, что Борисову стоило покинуть проект ещё во время репетиций.

Актёр также раскритиковал распространённую отговорку режиссёров "я так вижу" и заявил, что сегодняшние театры практически не отличаются друг от друга — везде "шифрование пустоты". Он с ностальгией вспомнил великую советскую школу переживания, где зритель наблюдал за рождением мысли и чувств персонажа, а не за формой ради формы.

Ранее народный артист России Михаил Боярский также жёстко раскритиковал этого "Гамлета", назвав постановку "чёрти что" и "полным говном", а актёру Андрею Максимову (исполнителю роли Клавдия) пришлось язвительно ответить, что он рад, что зрители лишний раз вспомнили о таком блестящем артисте, как Боярский.