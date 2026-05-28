Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неисправные машины попадут под жесткий контроль: техосмотр в России готовят к перезагрузке
Амбиции против кошелька: Сибирь столкнулась с неожиданным запросом сотрудников
Новый подход к жилью: типовые дома для маломобильных граждан
Красивый ремонт оборачивается шумом и трещинами: одна деталь спасает полы от разрушения
Инженеры NASA превзошли пределы возможного: разработка лишила текущие космические программы будущего
Создатель Герба России ушёл из жизни: прощание с Владимиром Никоновым прошло в Пантеоне защитников Отечества
Семейная жизнь превратилась в доходный актив: регионы начали массово премировать за супружеский стаж
Пенсии погибшим бойцам: Башкирия прорвала фронт бюрократии
Сон с партнером может вредить здоровью: все начинается с незаметных микропробуждений

Отговорка "я так вижу" больше не спасает: Ян Цапник жёстко прошёлся по новому "Гамлету"

Кино

Актёр Ян Цапник, известный по ролям в кино и театре, высказался о нашумевшем спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова, где главную роль играет номинант на "Оскар" Юра Борисов. Цапник признался, что не видел постановку целиком, но по фрагментам в интернете составил мнение — и оно оказалось резко отрицательным.

Ян Цапник
Фото: commons.wikimedia.org by Chath, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ян Цапник

В интервью "СтарХиту" он назвал работу режиссёра Андрея Гончарова "смелым решением", но не в положительном смысле. По мнению Цапника, современные постановщики часто подменяют глубину формы внешними эффектами — вроде катания на роликах и фольги — за которыми не стоит ничего, кроме желания эпатировать.

"Виной всему безграмотность и необразованность. И желание повторить что-то, что потрясло тебя ранее. А придумать своё? <…> Если я понимаю, что со сценарием уже ничего не сделать, то, не обижая людей, отказываюсь", — заявил Цапник, дав понять, что Борисову стоило покинуть проект ещё во время репетиций.

Актёр также раскритиковал распространённую отговорку режиссёров "я так вижу" и заявил, что сегодняшние театры практически не отличаются друг от друга — везде "шифрование пустоты". Он с ностальгией вспомнил великую советскую школу переживания, где зритель наблюдал за рождением мысли и чувств персонажа, а не за формой ради формы.

Ранее народный артист России Михаил Боярский также жёстко раскритиковал этого "Гамлета", назвав постановку "чёрти что" и "полным говном", а актёру Андрею Максимову (исполнителю роли Клавдия) пришлось язвительно ответить, что он рад, что зрители лишний раз вспомнили о таком блестящем артисте, как Боярский.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Мир. Новости мира
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Тишина в доме наступила внезапно: Ирина Дубцова выставила за дверь своего избранника
Мир застыл на краю пропасти: фатальные ошибки элит привели к необратимому надлому глобального баланса
Искусственный интеллект добрался до вузов: дипломные работы могут исчезнуть навсегда
Ягодицы обретут дерзкую форму: переход на эти поверхности вынуждает мышцы гореть изнутри
Съедает четверть своего веса за день: какой морской левиафан живет на бешеных оборотах
Сотня дронов над Белоруссией: почему Минск отвечает ледяным молчанием вместо ударов
Прощай, привычная Турция: россияне массово ринулись осваивать новые и неожиданные горизонты
Громкие прогнозы не подтвердились: судьба бакалавриата в вузах России окончательно прояснилась
Яркий декор оказался токсичным: на популярных маршрутах Карелии высадили ядовитые кусты
Яблоки и гречка не спасут: нутрициологи объяснили, как на самом деле поднять упавший ферритин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.