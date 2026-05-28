Поймали на горячем: почему фанаты Джекмана пришли в ярость от слез его новой "музы»

51-летняя бродвейская актриса Саттон Фостер, которую СМИ называют вероятной причиной развода Хью Джекмана с супругой Деборрой-Ли Фёрнесс, выступила на круглом столе "Наука оставаться сильной" с неожиданной жалобой. Она призналась, что чувствует себя очень одинокой, несмотря на долгие годы славы и успеха.

Фото: YouTube канал The Music Man on Broadway by Скриншот видео YouTube канала The Music Man on Broadway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хью Джекман, Саттон Фостер

Фостер рассказала, что её коллеги по театру тоже страдают от одиночества — это объединяет всех. Она призвала женщин, обладающих властью, поддерживать друг друга, а не враждовать.

"Я уже долгое время ведущая актриса на Бродвее, но я часто чувствую себя очень одинокой. В прошлом году я обращалась ко многим своим коллегам по театру, и все мы обычно одиноки, всех объединяло чувство одиночества. Женщины, обладающие властью, должны поддерживать друг друга. Нас не нужно стравливать между собой", — цитирует Фостер Daily Mail.

Поклонники Джекмана тут же обвинили актрису в лицемерии. Они напомнили, что, по слухам, роман между Фостер и Джекманом начался ещё до того, как оба расторгли свои браки — причём сама Фостер была замужем за сценаристом Тедом Гриффином. В комментариях пишут: "Какая наглость с её стороны предлагать женщинам поддерживать друг друга? Она же прихватила себе мужа другой женщины. Отвратительно".

Ранее телеведущая Виктория Боня на закрытии Каннского фестиваля рассказала о чудесном исцелении — за день до выхода на дорожку она не могла наступить на ногу, а перед церемонией внезапно перестала хромать и отказалась от трости.