Актуальность – только в скандалах: как актёр "Слова пацана" уколол Боярского за нападки на спектакль

Кино

Актёр Андрей Максимов, занятый в нашумевшей постановке "Гамлет" в МХТ имени Чехова (где заглавную роль исполняет Юра Борисов), дал ответ тем, кто жёстко раскритиковал спектакль. Ранее народный артист России Михаил Боярский назвал работу режиссёра "чёрти что" и "полным говном", а Олег Меньшиков — "катастрофой" и "чудовищем".

Фото: Telegram by Telegram-канал Андрея Максимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Максимов, известный по сериалам "Слово пацана" и "Москва слезам не верит. Всё только начинается", признался, что его веселят нападки. Он вообще фанат любых обсуждений — особенно когда в них участвуют "эксперты по Шекспиру". При этом единственным авторитетом для него остаётся худрук МХТ Константин Хабенский.

"Я очень рад, что зритель и люди могут лишний раз вспомнить такого блестящего артиста, как Михаил Боярский", — поделился Максимов со "СтарХитом" на премьере сериала о Брик "Лиля" в кинотеатре "Пионер".

Ранее, после критики Олега Меньшикова, Максимов уже иронично советовал ему пропить курс магния B6 для укрепления нервов. Теперь очередь дошла до Боярского. Спектакль, который одни зрители называют прорывом, а другие — скандалом, продолжает собирать аншлаги и провоцировать громкие высказывания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
