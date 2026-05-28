Если бы финансы позволяли: почему Павел Деревянко соглашается на роли, которые ему не нравятся

Актёр Павел Деревянко, известный по ролям в кино и сериалах, в программе "Громче слов" сделал неожиданное признание. Оказывается, большая часть его фильмографии — результат не творческого выбора, а необходимости зарабатывать.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Павел Деревянко

Он честно признался, что если бы финансовое положение позволяло, он бы отказался от многих проектов. При этом Деревянко согласился, что часто играет схожих персонажей: молодых отцов, которые сначала безрассудны, а к финалу взрослеют.

"Если бы финансы позволяли, я бы в половине работ не снялся", — заявил артист в эфире.

Актёр подчеркнул, что его профессия — не только искусство, но и способ содержать большую семью. Не всегда есть возможность ждать интересное предложение или отказываться от того, что приносят. Деревянко считает, что в этом нет ничего постыдного: каждый сам решает, на что тратить свои силы и время.

Ранее модель Полина Диброва рассказывала, что начала работать с 13 лет — ходила в бюро трудоустройства, чтобы заработать на первый сотовый телефон. Позже она стала промоутером и даже получила предложение стать менеджером, но отказалась из-за учёбы. Её родители не стали дарить телефон, а мотивировали дочь добиться цели самой.