Никаких больше разлучений с детьми: Оксана Акиньшина привела наследников в дом к Козловскому

Актриса Оксана Акиньшина, недавно родившая сына Лео от Данилы Козловского, воссоединилась и со старшими детьми.

Речь идёт о сыне Константине и дочери Эмми, которых она родила в браке с бизнесменом Арчилом Геловани. До недавнего времени наследники жили в Грузии вместе с отцом и его новой семьёй, а актрису в Сети упрекали за то, что она якобы оставила их.

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что ситуация изменилась. По его словам, теперь оба ребёнка переехали к матери. Бывший супруг не возражал против воссоединения.

"Она не делает аборты, а рожает от любимых мужчин. И неважно, с кем дети живут, она даёт жизнь. Тем более, сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. Маленький, наверно, очень красивый будет, мама с папой такие красивые оба! Оксана — артистка, она работает, ей надо заниматься карьерой, это её право, а с детьми она сама разберётся", — цитирует Woman.ru слова Дзюника.

Продюсер также добавил, что и Акиньшина, и её бывший избранник Геловани помогали Даниле Козловскому сохранить позиции в кино и театре после недавних трудностей. Теперь, по мнению Дзюника, у пары "всё хорошо", а Оксана наконец решила все вопросы с бывшим мужем.

Напомним, 6 мая Акиньшина и Козловский объявили о рождении общего сына Лео. У актрисы также есть старший сын Филипп, который живёт с её родителями. У Козловского — дочь Ода-Валентина, которая остаётся с матерью, актрисой Ольгой Зуевой, в Нью-Йорке.

Ранее экс-возлюбленная Данилы Козловского, модель Ольга Зуева, подала на актёра в суд о взыскании алиментов на их общую дочь. В окружении Зуевой тогда подчёркивали, что речь идёт не о мести, а о желании обезопасить будущее ребёнка после рождения у Козловского второго наследника.