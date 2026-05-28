Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никаких больше разлучений с детьми: Оксана Акиньшина привела наследников в дом к Козловскому
Южный полюс Луны превращается в запретную зону — NASA перекраивает орбитальное пространство
Счет на триллионы: Россия создала юридический капкан для возврата средств из Euroclear
Дефицит бензина дошёл до обычных канистр: регионы столкнулись с мерами, которые лишат экспорт преимуществ
Древние пирамиды стали ареной социального противостояния — гнев местных парализовал туризм
Вернут налоги живыми деньгами: в июне вступил в силу новый механизм поддержки семей в России
Старость должна быть красивой: поведение Серова и Глызина на сцене вызвало гнев Кушанашвили
Капкан для огородника: как налоговая узнает, что вы решили подзаработать на картошке
Телефон за свой счёт с 13 лет: почему родители отказались дарить Полине Дибровой подарок

Они отвратительные люди: как признание Гвинет Пэлтроу переругало ветеранов и молодых актёров Голливуда

Кино

Обладательница "Оскара" Гвинет Пэлтроу оказалась в центре голливудского скандала после того, как высказалась о координаторах интимных сцен. Актриса призналась, что во время съёмок фильма "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе попросила специалиста "отойти подальше" — ей мешал излишний контроль.

Гвинет Пэлтроу
Фото: commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гвинет Пэлтроу

Она указала, что в её молодости актёры просто раздевались, ложились в постель, и камера начинала снимать, а строгие правила убивают спонтанность. Эту позицию поддержали такие ветераны кинематографа, как Ким Бейсингер и Шон Бин.

Однако британский сценарист и продюсер Рассел Т. Дэвис пришёл в ярость. Он уверен, что звёзды с высоким статусом не понимают, насколько важна такая поддержка для менее известных и уязвимых артистов.

"Они отвратительные люди. Им должно быть стыдно. Молодые актёры часто чувствуют себя незащищёнными, а координаторы помогают выстроить границы и создать безопасную атмосферу", — цитирует Дэвиса RadarOnline.

Некоторые голливудские звёзды, такие как Кейт Уинслет тоже считают координаторов необходимыми. Звезда "Титаника" заявляла, что хотела бы иметь такую поддержку в начале карьеры.

Ранее народный артист РСФСР Александр Калягин объявил о завершении кинокарьеры, заявив, что "упустил свой момент" и "годы не те". Он также посоветовал не гневить Бога, отметив, что никто не знает своего финала.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Авто
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Зерна против корней: чрезмерное увлечение органикой спровоцировало замирание развития культур
Дефицит бензина дошёл до обычных канистр: регионы столкнулись с мерами, которые лишат экспорт преимуществ
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью
Древние пирамиды стали ареной социального противостояния — гнев местных парализовал туризм
Продали авто дороже, чем купили? Рассчитываем налог и ищем способы сэкономить
Зачистка несогласных началась: ЕС официально решил уничтожить голос разума в Европе
Для упругой попы к лету не нужно часами бегать — это упражнение заменит полноценную тренировку
Вернут налоги живыми деньгами: в июне вступил в силу новый механизм поддержки семей в России
Старость должна быть красивой: поведение Серова и Глызина на сцене вызвало гнев Кушанашвили
Они отвратительные люди: как признание Гвинет Пэлтроу переругало ветеранов и молодых актёров Голливуда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.