Они отвратительные люди: как признание Гвинет Пэлтроу переругало ветеранов и молодых актёров Голливуда

Обладательница "Оскара" Гвинет Пэлтроу оказалась в центре голливудского скандала после того, как высказалась о координаторах интимных сцен. Актриса призналась, что во время съёмок фильма "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе попросила специалиста "отойти подальше" — ей мешал излишний контроль.
Она указала, что в её молодости актёры просто раздевались, ложились в постель, и камера начинала снимать, а строгие правила убивают спонтанность. Эту позицию поддержали такие ветераны кинематографа, как Ким Бейсингер и Шон Бин.
Однако британский сценарист и продюсер Рассел Т. Дэвис пришёл в ярость. Он уверен, что звёзды с высоким статусом не понимают, насколько важна такая поддержка для менее известных и уязвимых артистов.
"Они отвратительные люди. Им должно быть стыдно. Молодые актёры часто чувствуют себя незащищёнными, а координаторы помогают выстроить границы и создать безопасную атмосферу", — цитирует Дэвиса RadarOnline.
Некоторые голливудские звёзды, такие как Кейт Уинслет тоже считают координаторов необходимыми. Звезда "Титаника" заявляла, что хотела бы иметь такую поддержку в начале карьеры.
Ранее народный артист РСФСР Александр Калягин объявил о завершении кинокарьеры, заявив, что "упустил свой момент" и "годы не те". Он также посоветовал не гневить Бога, отметив, что никто не знает своего финала.
