Они отвратительные люди: как признание Гвинет Пэлтроу переругало ветеранов и молодых актёров Голливуда

Обладательница "Оскара" Гвинет Пэлтроу оказалась в центре голливудского скандала после того, как высказалась о координаторах интимных сцен. Актриса призналась, что во время съёмок фильма "Марти Великолепный" с Тимоти Шаламе попросила специалиста "отойти подальше" — ей мешал излишний контроль.

Она указала, что в её молодости актёры просто раздевались, ложились в постель, и камера начинала снимать, а строгие правила убивают спонтанность. Эту позицию поддержали такие ветераны кинематографа, как Ким Бейсингер и Шон Бин.

Однако британский сценарист и продюсер Рассел Т. Дэвис пришёл в ярость. Он уверен, что звёзды с высоким статусом не понимают, насколько важна такая поддержка для менее известных и уязвимых артистов.

"Они отвратительные люди. Им должно быть стыдно. Молодые актёры часто чувствуют себя незащищёнными, а координаторы помогают выстроить границы и создать безопасную атмосферу", — цитирует Дэвиса RadarOnline.

Некоторые голливудские звёзды, такие как Кейт Уинслет тоже считают координаторов необходимыми. Звезда "Титаника" заявляла, что хотела бы иметь такую поддержку в начале карьеры.

