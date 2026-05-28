Такого от мужа Собчак не ожидали: режиссёр приравнял работу в театре к службе в армии

Режиссёр Константин Богомолов, известный своими неоднозначными постановками и браком с журналисткой Ксенией Собчак, в интервью "Вестям" поделился взглядом на то, как должен управляться театр. Поводом стала пьеса о современной труппе, но выводы режиссёра оказались универсальными.
Богомолов сравнил театр с несколькими институтами одновременно — и все они не имеют ничего общего с демократией. По его словам, успех спектакля рождается в жёсткой вертикали, где последнее слово всегда за одним человеком.
"Театр — это и семья, и армия, это и диктатура. Я не скажу "демократия" — в театре не может быть демократии. В театре существует просвещённый авторитаризм или, как говорил Товстоногов, добровольная диктатура", — рассказал Богомолов.
Режиссёр убеждён: коллективное творчество не означает коллективного управления. Готовность подчиниться общей идее и лидеру — условие, без которого искусство превращается в хаос. Именно такой подход, по его мнению, работает в лучших театрах мира.
