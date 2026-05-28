Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телефон за свой счёт с 13 лет: почему родители отказались дарить Полине Дибровой подарок
Элитарный отдых превратился в медицинский эксперимент: отели решились на радикальную изоляцию номеров
Геологи нашли чит-код к планете: карта показывает, где природа спрятала свои самые ценные заначки
Семейные накопления под угрозой: роковая ошибка при оформлении наследства
Программы начали вершить судьбы: аудит нейросетей в судах обнажил опасную пустоту в законах
Голос выдаёт настроение, даже если человек молчит — новая нейросеть слышит то, что скрыто за словами
Клеймо бакалавра снимут с выпускников: почему компании встанут за ними в очередь
Невероятный поворот: Индия обошла мир по числу женщин-пилотов
Новый игрок на колёсах: АвтоВАЗ запускает коммерческий бренд — первые фургоны уже в Москве

Такого от мужа Собчак не ожидали: режиссёр приравнял работу в театре к службе в армии

Кино

Режиссёр Константин Богомолов, известный своими неоднозначными постановками и браком с журналисткой Ксенией Собчак, в интервью "Вестям" поделился взглядом на то, как должен управляться театр. Поводом стала пьеса о современной труппе, но выводы режиссёра оказались универсальными.

Константин Богомолов
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Дубинский, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Константин Богомолов

Богомолов сравнил театр с несколькими институтами одновременно — и все они не имеют ничего общего с демократией. По его словам, успех спектакля рождается в жёсткой вертикали, где последнее слово всегда за одним человеком.

"Театр — это и семья, и армия, это и диктатура. Я не скажу "демократия" — в театре не может быть демократии. В театре существует просвещённый авторитаризм или, как говорил Товстоногов, добровольная диктатура", — рассказал Богомолов.

Режиссёр убеждён: коллективное творчество не означает коллективного управления. Готовность подчиниться общей идее и лидеру — условие, без которого искусство превращается в хаос. Именно такой подход, по его мнению, работает в лучших театрах мира.

Ранее бывшая супруга Богомолова актриса Дарья Мороз в интервью Наталье Подольской рассказывала, как экс-муж помогает ей в воспитании их 15-летней дочери Анны. Богомолов созванивается с девочкой после ссор с мамой и мягко улаживает конфликты, а сама Мороз называет этот подход "классным".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
Новости спорта
Приседания — король, но есть упражнение, которое бросает ему вызов и при этом безопаснее для коленей
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Авто
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Море без виз и лишних трат: 12 направлений для бюджетного отпуска в 2026 году
Охота за сокровищами киевского режима началась: судьба сотен килограммов золота решится в Израиле
Вместо бега и тяжелых весов: простая привычка, которая уменьшает талию и сахар в крови
Лицо стареет быстрее не от солнца, а от неправильного смывания SPF — вот что происходит
Семейные накопления под угрозой: роковая ошибка при оформлении наследства
Не грызть и не рвать: 6 домашних методов для идеальной и мягкой кутикулы
Программы начали вершить судьбы: аудит нейросетей в судах обнажил опасную пустоту в законах
Бабушкин секрет на ночь: почему стакан ряженки перед сном работает лучше снотворного
Смертельный жир в почках: учёные обнаружили у кошек то, что делает их беззащитными перед старостью
Грузинский завтрак за 15 минут: тонкости приготовления настоящей яичницы чижи-бижи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.