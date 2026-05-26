Ожидание затянулось: как выглядит могила Инны Чуриковой через три года после ухода

На Новодевичьем кладбище, где похоронены народная артистка СССР Инна Чурикова и её супруг режиссёр Глеб Панфилов, до сих пор не появился памятник.

Инна Чурикова

Прошло уже три года со дня смерти актрисы (январь 2023-го) и почти три года — после ухода Панфилова (август 2023-го). Вместо монумента — лишь временный портрет на общей гранитной плите, заметили журналисты kp.ru.

Театр "Ленком", которому Чурикова и Панфилов отдали десятилетия, установил основание для будущего памятника. Однако право возвести его полностью принадлежит только наследнику — сыну артистов Ивану. Театр может лишь ухаживать за захоронением, но не ставить монумент самостоятельно.

"Спустя три года после ухода актрисы на её могиле лишь временный портрет на гранитной плите, общей с мужем", — отмечает kp.ru.

В январе прошлого года появлялась информация, что памятник разрабатывает скульптор Айдан Салахова — знакомая Ивана Панфилова. Но с тех пор проект не сдвинулся. Публика в соцсетях недоумевает: почему могила великих артистов до сих пор выглядит так скромно?

