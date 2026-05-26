Книга без жены и детей: о чём на самом деле решил рассказать Калягин после ухода из кино

Народный артист РСФСР Александр Калягин, который недавно заявил, что больше не будет сниматься в кино, нашёл новое творческое призвание. Художественный руководитель театра Et Cetera пишет книгу о жизни и искусстве. 

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Калягин сознательно отказывается от привычной схемы "папа, мама, жена, дети". По его словам, те, кому интересно, и так знают, что он много лет счастлив в браке с актрисой Евгенией Глушенко, у него есть дочь и сын, внуки. Вместо этого он хочет сосредоточиться на творчестве.

"Не знаю, какой она будет в итоге, но попробую отойти от традиционных мемуаров — папа, мама, жена, дети. Все, кому интересно, и так знают, что я много лет счастливо живу с Женюрой Глушенко, что у меня дочка Ксанюра, сын Денис, внуки Анюта и Матюша", — заявил 84-летний артист в разговоре с ТАСС.

В финале книги Калягин планирует разместить QR-код. Он будет вести на аудиозаписи, где артист читает произведения Гоголя, Рабле, Платонова и Пушкина — эти записи хранятся в "Золотом фонде радио". Калягин считает, что его живой голос может быть интересен читателям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
