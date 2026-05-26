Между долгом и личным: Глеб Калюжный ответил на вопросы о своей девушке после службы

Кино

Актёр Глеб Калюжный, который вернулся из армии и уже дал первые комментарии, снова пообщался с прессой — на этот раз журналисты попытались выведать, ждала ли его возлюбленная всё это время.

Глеб Калюжный
Фото: instagram by личный аккаунт Глеба Калюжного в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глеб Калюжный

Калюжный вопрос не проигнорировал, но ответил с хитринкой. Он указал на толпу встречающих и пошутил, что его "дождались" именно они.

"Дождались, наверное, вы же приехали, вас так много", — с улыбкой заметил актёр.

На прямой вопрос издания ROCKET MAG о наличии девушки он мягко ушёл в сторону, предпочтя не раскрывать карты. Зато поделился другим наблюдением: его представления об идеальной партнёрше стали иными. Однако, по словам Калюжного, это связано не с армейским опытом как таковым, а с естественным взрослением.

Напомним, 26 мая актёр официально завершил службу. Год назад он сам пришёл на призывной пункт после того, как против него возбудили уголовное дело за уклонение. Калюжный тогда заявлял, что хочет служить в элитных войсках.

Ранее сам Глеб Калюжный после возвращения назвал армию "школой жизни", которую нужно пройти. Тогда он признался, что за год изменился в лучшую сторону, но переход к гражданке ещё не завершён.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
