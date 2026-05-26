Ультиматум "Гладиатора": Рассел Кроу жёстко осадил навязчивых фанатов в Париже

Голливудский актёр Рассел Кроу, оказавшись в Париже на Открытом чемпионате Франции по теннису, столкнулся с чрезмерной активностью поклонников. Толпа у его отеля норовила подобраться как можно ближе — ради фото и автографов. Звезда "Гладиатора" не стал кричать, но сделал жёсткое предупреждение.

Он попросил всех оставаться на местах и не толкаться. Пообещал сам подойти к каждому, но при одном условии.

"Оставайтесь на месте. Не толкайтесь, чёрт возьми. Я сам к вам подойду. Держитесь подальше. Как только кто-то начнёт вести себя по-хамски, я уйду. Поняли?" — заявил Кроу, подняв указательный палец.

Как пишет Daily Mail, несколько человек ответили утвердительно, после чего актёр спокойно вышел вперёд и начал раздавать автографы на плакатах. Внешне он выглядел расслабленно: тёмно-синяя рубашка-поло, брюки и очки.

Ранее его замечали на матче с возлюбленной Бритни Терио — Кроу заметно похудел и даже сумел поймать теннисный мяч, улетевший в толпу, чем вызвал восхищение папарацци.