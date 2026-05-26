Перемены к лучшему: популярный актёр поделился эмоциями после года службы

Актёр Глеб Калюжный, вернувшийся после года службы, дал первый комментарий журналистам. Встреча с родными прошла трогательно — в военной форме он обнял маму и сестру, а затем ответил на вопросы корреспондентов.

Фото: instagram by личный аккаунт Глеба Калюжного в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Калюжный признался, что был искренне удивлён, увидев столько встречающих. Он поблагодарил близких и всех, кто приехал его поддержать.

"Спасибо, что приехали, мне очень приятно. Спасибо вам огромное", — сказал актёр в беседе с журналистами Super. ru.

Говоря о службе, Калюжный не стал вдаваться в подробности, но охарактеризовал её как необходимый этап. По его словам, армия прошла так, как должна была пройти. На вопрос о переходе к гражданской жизни он ответил, что процесс ещё не завершён, но за год службы он изменился в лучшую сторону.

"Армия — это школа жизни, которую нужно пройти", — подчеркнул актёр.

Ранее народный артист РСФСР Александр Калягин объявил о завершении кинокарьеры, заявив, что "упустил свой момент" и "годы не те".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
