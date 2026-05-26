С корабля на бал: уволенная из-за возраста звезда Ворониных получила роль в легендарном "Театре Сатиры"

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале "Воронины", нашла новое профессиональное пристанище. На IV Премии Гильдии кастинг‑директоров России, которая прошла в Театре Et Cetera, она поделилась свежими новостями о своём творческом пути. Напомним, ранее она покинула прежний театр из‑за возраста.

Сейчас Волкова уже вовсю репетирует в столичном "Театре Сатиры", куда устроилась совсем недавно. Хотя изначально планировала начать работу только осенью, с новым сезоном, от предложения не смогла отказаться.

"Я, конечно же, гость ещё и долго буду этим гостем, но уже приступаю к репетициям. У меня 18 июня — премьера, так что, можно сказать, с корабля на бал: уже работаю во всю", — цитирует артистку Super.ru.

Большинство новых коллег Волкова уже знала, поэтому адаптация проходит легко. Саму возможность служить в "Театре Сатиры" она назвала настоящим подарком свыше.

Ранее другая актриса этого же театра, заслуженная артистка России Алёна Яковлева, публично возмущалась тем, что приглашённые артисты (вроде Янины Студилиной) получают высокие гонорары, а штатные — маленькие оклады.