Прорыв, которого не ждали: почему Роберт Де Ниро и студия похоронили "Таксиста" ещё до выхода

Американский актёр Роберт Де Ниро, исполнивший главную роль в фильме "Таксист", спустя десятилетия признался, что изначально не был уверен в судьбе этой картины. В интервью изданию Page Six он подчеркнул, что никогда не пытается предугадать, насколько успешным окажется тот или иной проект.
По словам 81-летнего артиста, подобные вещи просто не находятся в его власти. Он делает свою работу, а остальное — дело случая и зрительского восприятия.
"Я никогда не думаю, насколько влиятельным будет фильм. Это не в моей компетенции", — поделился Де Ниро.
Сценарист Пол Шредер рассказывал, что студия Columbia Pictures тоже не верила в "Таксиста". Ленту считали аутсайдером, не стали проводить маркетинговые тесты и практически не вкладывались в рекламу. Многие режиссёры отказывались от сценария, называя его слишком спорным. В итоге за дело взялся Мартин Скорсезе.
Несмотря на скепсис, "Таксист" собрал в мировом прокате 27,6 млн долларов и получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Правда, "Оскара" картина так и не дождалась — Шредер считает, что помешала смелость сюжета.
Ранее другой голливудский актёр Николас Кейдж в интервью The New York Times заявил, что режиссёр Кристофер Нолан перестал отвечать на его звонки после того, как Кейдж отказался сниматься в "Бессоннице" 2002 года.
