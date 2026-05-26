Прорыв, которого не ждали: почему Роберт Де Ниро и студия похоронили "Таксиста" ещё до выхода

Американский актёр Роберт Де Ниро, исполнивший главную роль в фильме "Таксист", спустя десятилетия признался, что изначально не был уверен в судьбе этой картины. В интервью изданию Page Six он подчеркнул, что никогда не пытается предугадать, насколько успешным окажется тот или иной проект.

Роберт Де Ниро

По словам 81-летнего артиста, подобные вещи просто не находятся в его власти. Он делает свою работу, а остальное — дело случая и зрительского восприятия.

"Я никогда не думаю, насколько влиятельным будет фильм. Это не в моей компетенции", — поделился Де Ниро.

Сценарист Пол Шредер рассказывал, что студия Columbia Pictures тоже не верила в "Таксиста". Ленту считали аутсайдером, не стали проводить маркетинговые тесты и практически не вкладывались в рекламу. Многие режиссёры отказывались от сценария, называя его слишком спорным. В итоге за дело взялся Мартин Скорсезе.

Несмотря на скепсис, "Таксист" собрал в мировом прокате 27,6 млн долларов и получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Правда, "Оскара" картина так и не дождалась — Шредер считает, что помешала смелость сюжета.

