Пусть получает оклад!: Алёна Яковлева прилюдно отчитала приглашённую артистку Театра сатиры

Кино

Заслуженная артистка России Алёна Яковлева, которая отдала Театру сатиры больше четырёх десятилетий, неожиданно жёстко высказалась о внутренней кухне учреждения. Поводом стало несогласие с политикой художественного руководителя Евгения Герасимова.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больше всего актрису задевает ситуация с Яниной Студилиной - артисткой, которая пришла в театр вместе с Герасимовым из Театра на Малой Ордынке. Студилина занята в десяти постановках, но при этом не числится в основной труппе. Получает же, по словам Яковлевой, весьма солидные гонорары.

"У нас в театре много приглашённых артистов. <…> Она играет в 10 названиях, получает солидные гонорары. Если она такая ценная для театра актриса, почему её не взять в труппу? Пусть она, как и все штатные артисты, получает оклад. Но оклады у нас маленькие, особенно для московского академического театра", — поделилась Яковлева в интервью на радио "Комсомольская правда".

Актриса подчёркивает: прежде чем звать людей со стороны, руководство должно заботиться о собственной труппе, которая насчитывает 120 человек. После объединения с Театром Джигарханяна ситуация с занятостью стала ещё острее.

Кроме того, Яковлева обвинила Герасимова в невыполненных обещаниях. Он лично анонсировал спектакль "Визит дамы" с Яковлевой в главной роли к её 65-летию, пригласил режиссёра Антона Яковлева. Но премьера, запланированная на апрель, так и не состоялась. На вопросы актрисы руководство отвечало, что нет денег.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
