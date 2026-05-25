Пусть получает оклад!: Алёна Яковлева прилюдно отчитала приглашённую артистку Театра сатиры

Заслуженная артистка России Алёна Яковлева, которая отдала Театру сатиры больше четырёх десятилетий, неожиданно жёстко высказалась о внутренней кухне учреждения. Поводом стало несогласие с политикой художественного руководителя Евгения Герасимова.

Больше всего актрису задевает ситуация с Яниной Студилиной - артисткой, которая пришла в театр вместе с Герасимовым из Театра на Малой Ордынке. Студилина занята в десяти постановках, но при этом не числится в основной труппе. Получает же, по словам Яковлевой, весьма солидные гонорары.

"У нас в театре много приглашённых артистов. <…> Она играет в 10 названиях, получает солидные гонорары. Если она такая ценная для театра актриса, почему её не взять в труппу? Пусть она, как и все штатные артисты, получает оклад. Но оклады у нас маленькие, особенно для московского академического театра", — поделилась Яковлева в интервью на радио "Комсомольская правда".

Актриса подчёркивает: прежде чем звать людей со стороны, руководство должно заботиться о собственной труппе, которая насчитывает 120 человек. После объединения с Театром Джигарханяна ситуация с занятостью стала ещё острее.

Кроме того, Яковлева обвинила Герасимова в невыполненных обещаниях. Он лично анонсировал спектакль "Визит дамы" с Яковлевой в главной роли к её 65-летию, пригласил режиссёра Антона Яковлева. Но премьера, запланированная на апрель, так и не состоялась. На вопросы актрисы руководство отвечало, что нет денег.