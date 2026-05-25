Без обид и претензий: дочь Анны Ковальчук высказалась о самой интимной сцене в "Тайнах следствия"

25-летняя актриса Злата Ковальчук, дочь звезды "Тайн следствия" Анны Ковальчук, впервые откровенно объяснила, как относится к тому, что момент её появления на свет попал в финал первого сезона популярного детектива.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Анны Ковальчук by Личный Инстаграм-аккаунт Анны Ковальчук Анна Ковальчук, актриса

Тогда, во время съёмок, Анна Ковальчук неожиданно узнала о беременности. Сценаристы решили обыграть это в сюжете: героиня актрисы Мария Швецова тоже стала мамой. А в последней серии зрители увидели настоящие кадры рождения Златы. Позже дочь актрисы начала сниматься в сериале и появлялась почти во всех последующих сезонах.

"Любой человек может набрать в интернете "рождение Златы Ковальчук" и посмотреть, как это было. Для меня это очень сокровенная история", — призналась молодая артистка в интервью "Кино.Mail".

При этом она не держит обиды на мать. Со временем научилась относиться к этому спокойно. Анна Ковальчук всегда объясняла своё решение просто: она была настолько счастлива от ожидания ребёнка, что хотела поделиться этой радостью со всеми.

"Мама говорила: "Я так о тебе мечтала, что не могла это скрывать"", — рассказала Злата.

Сейчас она уже не переживает — эти кадры давно стали частью истории сериала и разлетелись по интернету. Актриса добавляет с юмором: ничего не изменишь, остаётся только принять.