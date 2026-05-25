Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторая жизнь просрочки: где испорченное мясо тайно превращают в аппетитный хит продаж
Скрытая сторона жизни композитора: Игорь Крутой рассказал о прозвищах в семье
Ипотека для студентов может стать ловушкой: банки назвали главный риск программы
Троянский конь в борьбе с весом: ученые нашли способ взломать обмен веществ
Телефон тормозит и не заряжается? Одна скрытая проблема с памятью может все объяснить
Без обид и претензий: дочь Анны Ковальчук высказалась о самой интимной сцене в "Тайнах следствия"
Смена мегаполиса на агросектор: как получить бесплатное жилье и не попасть в кредитную ловушку
Мемуаров не будет? Александр Розенбаум признался, почему пасует перед бумагой
Врачи бьют тревогу: реформа участковых терапевтов может обернуться новыми очередями

Золотой стандарт экшена: какие фильмы признаны лучшими триллерами последних сорока лет

Кино

Американское издание Collider, специализирующееся на кино и поп-культуре, подвело итог четырём десятилетиям в жанре экшн-триллера. Эксперты отобрали 10 фильмов, которые, по их мнению, задали планку для всего направления. В тройку лидеров вошли картины из США, Гонконга и Южной Кореи.

Просмотр фильма
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Просмотр фильма

Первое место ожидаемо досталось Джеймсу Кэмерону — его "Терминатор 2: Судный день" (1991) был назван не только лучшей частью франшизы, но и, возможно, главным научно-фантастическим боевиком 1990-х. Вторую строчку занял гонконгский боевик Джона Ву "Круто сваренные" (1992), третью — корейский психологический триллер Пака Чхан-ука "Олдбой" (2003).

"Если и есть на свете режиссёр, который постоянно ищет новые и революционные способы выразить себя, то это Джеймс Кэмерон. Поэтому неудивительно, что, установив золотой стандарт для научно-фантастических боевиков с инопланетянами ("Чужие"), канадский визионер решил покорить очередную творческую вершину в продолжении "Терминатора"", — отмечает Collider.

Также в десятку вошли "Схватка" Майкла Манна (4-е место), "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона (5-е), ещё один фильм Кэмерона — "Чужие" (1986) — на 6-й позиции, "Тёмный рыцарь" Кристофера Нолана (7-й), "Убить Билла" Квентина Тарантино (8-й), индийская криминальная дилогия "Банды Вассейпура" (9-й) и совсем свежая работа Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" (2025), замкнувшая список.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Садоводство, цветоводство
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Популярное
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Последние материалы
Телефон тормозит и не заряжается? Одна скрытая проблема с памятью может все объяснить
Без обид и претензий: дочь Анны Ковальчук высказалась о самой интимной сцене в "Тайнах следствия"
Смена мегаполиса на агросектор: как получить бесплатное жилье и не попасть в кредитную ловушку
Мемуаров не будет? Александр Розенбаум признался, почему пасует перед бумагой
Врачи бьют тревогу: реформа участковых терапевтов может обернуться новыми очередями
АвтоВАЗ нажал на турбо: Lada Azimut готовит то, чего от российских машин не ждал никто
Не в каждой змее есть яд: как отличить гадюку от безобидной ящерицы во время лесной прогулки
Каменный резонатор для мозга: почему древние мегалиты всегда звучат с частотой 110 Гц
Кровать без спинки стала новой одержимостью дизайнеров: у этого тренда нашлась особенность
Когда банк забирает всё: кому из вкладчиков может грозить полное обнуление счёта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.