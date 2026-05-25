Золотой стандарт экшена: какие фильмы признаны лучшими триллерами последних сорока лет

Американское издание Collider, специализирующееся на кино и поп-культуре, подвело итог четырём десятилетиям в жанре экшн-триллера. Эксперты отобрали 10 фильмов, которые, по их мнению, задали планку для всего направления. В тройку лидеров вошли картины из США, Гонконга и Южной Кореи.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр фильма

Первое место ожидаемо досталось Джеймсу Кэмерону — его "Терминатор 2: Судный день" (1991) был назван не только лучшей частью франшизы, но и, возможно, главным научно-фантастическим боевиком 1990-х. Вторую строчку занял гонконгский боевик Джона Ву "Круто сваренные" (1992), третью — корейский психологический триллер Пака Чхан-ука "Олдбой" (2003).

"Если и есть на свете режиссёр, который постоянно ищет новые и революционные способы выразить себя, то это Джеймс Кэмерон. Поэтому неудивительно, что, установив золотой стандарт для научно-фантастических боевиков с инопланетянами ("Чужие"), канадский визионер решил покорить очередную творческую вершину в продолжении "Терминатора"", — отмечает Collider.

Также в десятку вошли "Схватка" Майкла Манна (4-е место), "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона (5-е), ещё один фильм Кэмерона — "Чужие" (1986) — на 6-й позиции, "Тёмный рыцарь" Кристофера Нолана (7-й), "Убить Билла" Квентина Тарантино (8-й), индийская криминальная дилогия "Банды Вассейпура" (9-й) и совсем свежая работа Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" (2025), замкнувшая список.