Ирония сэра Пола: Маккартни высказался о молодом актёре, который сыграет его в кино

Легендарный участник The Beatles Пол Маккартни в эфире вечернего шоу Стивена Кольбера прокомментировал выбор актёра на свою роль в грядущем байопике о группе. Ирландец Пол Мескал, известный по сериалу "Нормальные люди", исполнит образ музыканта.

Ведущий задал 82-летнему сэру Полу провокационный вопрос: кто, на его взгляд, выглядел симпатичнее — сам Маккартни в молодости или Мескал сейчас? Ответ развеселил зал.

"Нет, он очень милый, очень милый", — добавил после Маккартни, но сначала уверенно указал на себя.

Режиссёр Сэм Мендес и студия Sony Pictures Entertainment запустили амбициозный проект: четыре полнометражных фильма, посвящённых каждому из участников ливерпульской четвёрки. Роль Джона Леннона досталась Харрису Дикинсону, Джорджа Харрисона сыграет Джозеф Куинн, а Ринго Старра — Барри Кеоган. Премьера всех картин намечена на апрель 2028 года.