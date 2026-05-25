Ирония сэра Пола: Маккартни высказался о молодом актёре, который сыграет его в кино

Легендарный участник The Beatles Пол Маккартни в эфире вечернего шоу Стивена Кольбера прокомментировал выбор актёра на свою роль в грядущем байопике о группе. Ирландец Пол Мескал, известный по сериалу "Нормальные люди", исполнит образ музыканта.
Ведущий задал 82-летнему сэру Полу провокационный вопрос: кто, на его взгляд, выглядел симпатичнее — сам Маккартни в молодости или Мескал сейчас? Ответ развеселил зал.
"Нет, он очень милый, очень милый", — добавил после Маккартни, но сначала уверенно указал на себя.
Режиссёр Сэм Мендес и студия Sony Pictures Entertainment запустили амбициозный проект: четыре полнометражных фильма, посвящённых каждому из участников ливерпульской четвёрки. Роль Джона Леннона досталась Харрису Дикинсону, Джорджа Харрисона сыграет Джозеф Куинн, а Ринго Старра — Барри Кеоган. Премьера всех картин намечена на апрель 2028 года.
