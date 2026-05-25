Миранда Пристли заговорила её голосом: как российский модный эксперт покорила голливудских продюсеров

Телеведущая и признанный модный эксперт Эвелина Хромченко в откровенном разговоре с Лаурой Джугелией призналась, что роль в русском дубляже легендарного фильма "Дьявол носит Prada" досталась ей не случайно. За этим стояла настоящая охота за возможностью.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Эвелины Хромченко by Инстаграм-аккаунт Эвелины Хромченко Эвелина Хромченко

Главным маяком для Хромченко стала Мерил Стрип. Телеведущая давно боготворит голливудскую икону и мечтала хотя бы косвенно прикоснуться к её творчеству. Кроме того, она хотела укрепить авторитет России в мире высокой моды.

"Мерил Стрип — гарант успеха любого фильма. Поэтому, когда она получила этот сценарий, я решила, что, если она согласится, фильм будет потрясающим, и я должна присоединиться к этому", — поделилась Эвелина.

Будучи опытным пиар-специалистом, телеведущая сама вышла на зарубежных продюсеров. Она убедила их, что её кандидатура идеально подходит для озвучивания главной героини, и пообещала мощную поддержку российской аудитории. В итоге её настойчивость окупилась: голос Хромченко заговорил с экранов устами Миранды Пристли.